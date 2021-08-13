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Giriş Tarihi: 13.8.2021 15:38 Son Güncelleme: 13.8.2021 15:54

Son dakika: Başkan Erdoğan sel bölgesinde cenaze namazına katıldı

Son dakika: Başkan Erdoğan sel bölgesinde cenaze namazına katıldı

Son dakika haberine göre Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde 25 vatandaşımız hayatını kaybetti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sel bölgesinde. Erdoğan sel nedeniyle hayatını kaybedenler için kılınan cenaze namazına katıldı.

Son dakika haberleri... Sinop, Bartın ve Kastamonu'nda yaşanan sel felaketi nedeniyle 27 vatandaşımız hayatını kaybetti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sel bölgesi Kastamonu'na geldi. Başkan Erdoğan, cuma namazını sel bölgesinde kıldı.

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze namazına katıldı! Sel felaketinde hayatını kaybedenlere veda

CEMAATE SESLENDİ

Başkan Erdoğan daha sonra sel nedeniyle hayatını kaybeden bir vatandaşın cenaze namazına katıldı. Erdoğan burada cemaate seslenerek 'Ben de Fatih kardeşimizle ilgili arkadaşlardan aldığım tezkiyelerde ne denli samimi bir insan olduğunu öğrendim. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Mekanı cennet olsun" dedi.

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Son dakika: Başkan Erdoğan sel bölgesinde cenaze namazına katıldı
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