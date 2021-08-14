Ankara
'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 18 yaşındaki Emirhan Yalçın
'ın babası Osman Yalçın, Altındağ
ilçesinde yaşanan olaylarla ilgili birlik çağrısında bulundu. Yaşanan olay sonrası provokatörlerin Suriyeli aileleri hedef aldığı Altındağ'da baba Osman Yalçın, devletin her zaman yanında olduğunu kaydederek, "Hep bir olmalıyız. Birlikten dirlik doğar. Devletimizi tutmalıyız, kaybetmemeliyiz. Devletimiz çok büyük. Devletimiz varsa biz varız. Her döndüğümde devletim arkamdaydı. Benim çocuğumu şehit gibi götürdüler. Bir tek Önder Mahallesi biliyordu benim oğlumun ismini, şimdi bütün dünya biliyor" şeklinde konuştu. Emirhan Yalçın'ın dayısı Bekir Acıelma ise, "Biz, 'Gidip Suriyelinin aracını parçalayın, öbürüne vurun istemiyoruz. Biz böyle bir şey yapmak istemiyoruz' dedik" dedi.
O İSİM DE UYARDI
Altındağ'da yaşanan olaylar sırasında evi zarar gören "İyilik Ödülü" sahibi Cavit Etleç de provokasyon uyarısında bulundu. 10 yıl önce karnının acıktığını söyleyen Suriyeli bir çocukla karşılaşınca yardım faaliyetlerine başlayan Cavit Etleç, 10 yılda uyruğuna bakmaksızın çevresindeki yüzlerce aileye yardım elini uzattı, hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü oldu. Etleç, eşiyle yürüttükleri yardım çalışmaları nedeniyle 2017'de Türkiye Diyanet Vakfı'nca "İyilik Ödülü"ne layık görüldü. Çıkan olaylarda evi yağmalanan Cavit Etleç, "Bu, kesin ve kesin tasarlanmış, senaryosu hazırlanmış, provokasyon amaçlı bir olay. Burada senaryoyla oluşturulmuş bir vaka oldu. Şimdi o 300 aileyi, bir Türk'ü bir Suriyeli öldürdü diye dışlayamam. Bu olay farklı" dedi. Yaşanan olayların, kendisini ihtiyaç sahiplerine yardım etmekten alıkoymayacağını kaydeden Etleç, gereksinimi bulunan 300 aileye yardım etmeye devam edeceğini vurguladı.
148 ŞÜPHELİNİN 66'SI SABIKALI ÇIKTI
Altındağ'da 18 yaşındaki Emirhan Yalçın'ın öldüğü olayı bahane eden provokatörlerin neden olduğu olaylarla ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında dün 72 kişi daha yakalandı. Şahısların 28'inin çeşitli suçlardan sabıkalı olduğu belirlendi. Önceki gün de 76k işi gözaltına alınmış, bunlardan 38'inin suç kaydı olduğu belirlenmişti. Soruşturma kapsamında toplam 148 kişi gözaltına alınmış oldu. Bu kişilerin 66'sının, daha önce de gasp, yağma, kasten yaralama, mala zarar verme, uyuşturucu madde imali, hırsızlık gibi suçlardan kaydı olduğu tespite dildi.