Darbe ve terör davlarının hakimini hedef aldılar! Savcılık sosyal medya tehdidine soruşturma açtı

FETÖ ve 15 Temmuz darbe girişimi davaları, MİT tırlarının durdurulması, Hrant Dink cinayeti, DHKP-C, PKK gibi terör örgütleri davalarına bakan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin başkanı Akın Gürlek hakkında sosyal medyadan tehdit içerikli paylaşımlara soruşturma açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Twitter'daki bazı tehdit içerikli paylaşımları incelemeye alındı.

DUVARLARA YAZDILAR

Yapılan inceleme sonucunda, "Cayan_burasi" isimli kullanıcı tarafından 16 Ağustos'ta yapılan paylaşımda, tehdit içerikli ifadelere rastlandı. Bazı evlerin duvarlarında da Gürlek hakkında tehdit dolu mesajların yazılı olduğu fotoğraflar görüldü.

DHKP/C BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Başsavcılığın talimatı üzerine, paylaşım ve olası failleriyle ilgili araştırma yapıldı. Paylaşımı yapan kişi veya kişilerin, silahlı terör örgütü DHKP-C ile bağlantılarının soruşturulduğu belirtildi. Hakim Akın Gürlek de söz konusu tehdide ilişkin şikayetçi oldu.