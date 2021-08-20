Türk askeri ve PÖH’ten özel operasyon! Afganistan’daki 5 Türk vatandaşı böyle kurtarıldı...

EZİLME TEHLİKESİ GEÇİREN ÇOCUK DUVARDAN ÇEKİLEREK KURTARILDI

Öte yandan havalimanı kontrol noktalarında içeriye alınmak için günlerdir bekleyen Afganlar, havalimanını çevreleyen yaklaşık 5 metrelik duvarları da zaman zaman aşmaya çalışıyor. Bu sırada yaşanan izdihamda çocuklar ezilme tehlikesi geçiriyor.

Havalimanı dışından askeri hat içinde kalan güvenli bölgeye girmek isteyen kalabalığın neden olduğu izdihamda ezilme tehlikesi yaşayan bir çocuk Türk askeri ve özel harekat polislerinin yardımıyla kurtarıldı.

Ailesinin duvarın karşı tarafından uzattığı çocuk, güvenli bölgeye alındı. Kurtarılan çocuğun daha sonra ailesine teslim edildiği öğrenildi