Turizmde geri dönüş sinyali

Marmaris'te başlayan orman yangınından sonra Bodrum, Milas, Köyceğiz, Seydikemer ve Fethiye'de de alevler yükselmiş, özellikle Bodrum'a sıçrayan yangın, geniş bir alanda etkili olmuştu. Ekiplerin ve yöre halkının, havadan ve karadan seferberlik halinde çalışarak yangını kontrol altına almasından sonra, geniş bir alanda soğutma çalışmaları yapıldı. Tatil cennetinde yaşanan felaket turizmi de etkiledi. Rezervasyon iptalleri üzerine, tatilcilere yangından zarar gören bölgeye ve sektör temsilcilerine destek olmaları konusunda çağrı yapıldı.

REZERVASYONLAR DAHA İYİ OLACAKTIR

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, orman yangınlarının sektörü sekteye uğratsa da geri dönüşler aldıklarını belirtti. BODER Başkanı Dengiz sözlerini şöyle sürdürdü: "Rezervasyonlar konusunda sürecin olumsuz etkilenmediğini diyemeyiz. Öncelikle ilk tepki olarak buradaki tatillerini sonlandırmak isteyen kişiler az da olsa oldu. Mevcut rezervasyonları iptal etmek isteyenler de oldu ve ileriye dönük rezervasyon akışımız az da olsa sekteye uğradı. Geçtiğimiz günlerde Bodrum turizm sektörü bakanlık düzeyinde bir araya geldi. Bu konularda yetkililer ile koordine şekilde bilgi alış verişinde bulunduk. Onların söylediği de şu oldu: Geri dönüşümüz başladı, Bodrum özelinde rezervasyonlar hem iç pazarda hem dış pazarda artış gösteriyor, eski düzeyine gelmesini bekliyoruz. Bu noktada Ağustos ortasından sonra işlerin tekrar normale dönmesini bekliyoruz. Bizim vatandaşlara çağrımız şu, Bodrum'da, Bodrum merkezde onların güvenliğini tehlikeye atabilecek veya onların tatillerini etkileyebilecek herhangi bir unsur gerçekleşmedi. Güvenlik içerisinde, gönül rahatlığı ile Bodrum'daki tatillerine devam edebilirler. Tatilden kastımız şu, insanlar tatile dinlenmek için, kültürel etkinliklere katılmak için, bölgeyi tanımak için çıkıyorlar. Bu noktada tatillerini gerçekleştirebilirler."

MAZI VE ÖREN'E DESTEK ZİYARETİ

Tatil cennetinde yangından en çok etkilenen bölgelerden biri olan Bodrum Mazı ve Ören için de bir çağrı yapan Ömer Faruk Dengiz, "Sağ olsunlar, vatandaşlarımız bizi sürekli arayarak Bodrum'a nasıl destek olabileceklerini soruyorlar. Bizler de diyoruz ki, Bodrum'da tatil yapmayı sürdürerek, turizme bağlı 50-60 diğer iş kolunun döngüsünü sürdürmek üzere buraya gelmeye devam ederek, tatilinizi burada güvenli ve sağlıklı bir şekilde sürdürerek bu sürece katkı yapabilirsiniz. Özellikle Mazı bölgesindeki restoranların toparlanması, orada hasar görmüş birkaç pansiyon ve alanın faaliyetine toparlanarak devam edebilmesi için oradaki restoranlara da gitmeyi sürdürmelerini halkımızdan ve tatilci dostlarımızdan bekliyoruz. Bizim BODER olarak yaptığımız çağrı ve çalışmalar da bu yönde. Bodrum'da herhangi bir olumsuz durum olmadığı için kimsenin tatilini ertelemesini ve iptal etmesini istemiyoruz. Bu noktada da bütün vatandaşlarımızı ya da tatile çıkacak misafirlerimizi Bodrum'da, Mazı'da, Ören'de tatile davet ediyoruz. Bizler de BODER Yönetim Kurulu olarak en kısa sürece ilgili bölgedeki pansiyon işletmecilerimize ne konuda destek verebiliriz, onun tespiti için ziyaretlerde bulunacağız." ifadelerini kullandı.

DIŞ PAZAR FARKLI DİNAMİKLERE SAHİP



Kültür ve Turizm Bakanlığının tanıtım faaliyetlerinin pazarı canlı tuttuğuna kaydeden Dengiz, "Dış pazardaki rezervasyonlar da kısmen etkilendi fakat zaten Bodrum'a uçuşların detayları Covid önlemleri çerçevesinde belirleniyor. Bu noktada rezervasyonların durumu yangın özelinde değil, daha çok salgın çerçevesinde ortaya çıkıyor. Maalesef ülkemizde vaka artışları devam ediyor. Umuyoruz ki bunu kontrol altına alacağız ve tekrar dış pazarlarda etkili çalışmalar yapacağız. Şu anki Turizm Bakanlığı düzeyindeki tanıtım faaliyetleri halen dış pazarda iştahı canlı tutmakta. Bizler de bu sürece kendi bölgelerimizde olabildiğine destek olup sürecin devam etmesini istiyoruz. Bodrum'a uçuşlar devam ediyor ve özellikle ana pazarların burada bulunmasını çok istiyoruz." diye konuştu.