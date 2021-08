mRNA aşıları güvenli çıktı

Kovid-19'a karşı mRNA yöntemi ile geliştirilen aşılarla ilgili şimdiye kadar en kapsamlı araştırmalardan biri gerçekleştirildi. The New England Journal of Medicine dergisinde yayımlanan "Safety of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine in a Nationwide Setting" başlıklı çalışmanın sonucuna göre aşının ciddi yan etkileri olmadığı belirlendi. 884 bin aşılı, 884 bin aşısız kişi karşılaştırıldığı çalışmada mRNA aşılarının güvenli olduğu tespit edildi. Çalışmada aşının pıhtılaşma yapmadığı, nadir miyoperikardit ve basit lenf şişmesi gibi yan etkileri olduğu belirtildi.Çalışmayla ilgili Twitter'da paylaşımda bulunan Üsküdar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu , BioNTech mRNA aşısının yan etkilerinin araştırıldığı çalışmanın, şimdiye kadar bu konuda yapılmış en büyük araştırma olduğunu belirterek, "Bilimsel olmayan görüşler yerine bilime güvenmek gerek" dedi. Çalışmada hem hastalığın hem aşının karşılaştırıldığı 100 bin kişide risklerin yer aldığı tabloyu paylaşan Yılancıoğlu, "Sarı olanlar hastalığın kendi riskleri, maviler ise aşının riskleri (COVID-19 100 bin kişide 125 böbrek hastalığına sebep olurken, -5 değeri aşı mesela). Siz hangisini tercih ederdiniz?" diye sordu. İşte Doç Dr. Kaan Yılancıoğlu'nun söyledikleri:Covid-19 hastalığı geçirenler kalp, sinir, böbrek, sindirim sistemi ve neredeyse tüm sistemleri ilgilendiren ciddi sorunlar ile karşılaşıyor ve bu riskler enfeksiyonu geçirmeyenlere göre yüzlerce kat fazla.Saçma sapan komplo teorileri ile akılları bulandırmadan ciddi regülasyonlara ve bilime güvenmek daha akıllıca bir seçim. Bu tabloda da aşı ile Covid-19 hastalığının riskleri karşılaştırılıyor, hastalığın kendisinin koruyucu olan aşının risklerinden kat be kat fazla olduğunu gösteriyor.Aşının minimal riskini büyütüp hastalığın kendisine daha fazla güvenmek akıl dışı bir durum. Belki bugün hastalığı geçirmediniz fakat koronavirüs artık aramızda ve bir yere gitmeyecek, er ya da geç herkes bu hastalık ile tanışacak. Bu sebeple aşılı olmayı önemsiyor ve öneriyoruz. Aşısız yüzlerce riski almak yerine aşının çok minimal risklerini kabul etmek neden zor?ÇUKUROVA Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) aşsızlar arasında yayıldığını belirterek aşılıların Kovid-19'a karşı daha korunaklı olduğunu, aşısızların da risk altında bulunduğunu söyledi. Gündüz, "Hastanemizde Kovid-19 nedeniyle yatan hastaların çoğunluğu aşısız hatta ağırlaşıp da yoğun bakımda yatanların tamamında aşı yok ne yazık ki. Keşke bu insanlarımız, bu hastalıktan çekinerek aşılarını olsaydı ve bu kadar zor duruma düşmeseydi. Hakikaten yoğun bakımda yatan hastaların tamamının aşısız olması altı çizilecek bir nokta" dedi.