Şoke eden görüntüler! Türkmen: “Esnaf, vantilatörle kokuyu itmeye çalışıyor!”

İstanbul'a 1994 yılından beri 86 atık su arıtma tesisi yapıldığı, son 2,5 yıl içerisinde ise CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hiç atık su tesisi yapmadığı öğrenildi. Hatta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu atık su tesislerine ihtiyaç olmasına rağmen Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 'Temel Atmama' Töreni'ni 7 Kasım 2019 yılında düzenlemiş, bu tören büyük tepkilere neden olmuştu.

1994'TEN BERİ 86 ATIK SU TESİSİ YAPILDI, İBB 2,5 YILDA ATIK SU TESİSİ YAPMADI

İstanbul'a 94'ten beri 86 atık su arıtma tesisi yapılmasına rağmen, İBB'nin son 2,5 yıl içerisinde atık su arıtma tesisi yapmamasından kaynaklı belli bölgelerde yoğunluklu atık su ve koku şikâyetleri oluşmaya başladığı öğrenildi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Çengelköy ve Beylerbeyi'nde yaşanan ve vatandaşların şikâyetine konu olan atık su ve koku şikâyetlerini sosyal medyadan dile getirdi.

TÜRKMEN: "ESNAF, VANTİLATÖRLE KOKUYU İTMEYE ÇALIŞIYOR!"

Esnafın kötü kokudan kurtulmak için vantilatörle kokuyu itmeye çalıştığını açıklayan Türkmen "Çengelköy ve Beylerbeyi'nde görülmemiş yoğunlukta bir atık su ve koku şikâyeti var. Öyle ki esnaf, vantilatörle kokuyu itmeye çalışıyor!" dedi.





"2.5 YILDA İSE 0!"



Türkmen sözlerine şöyle devam etti: "94'ten beri 86 atık su arıtma tesisi yapılmış İstanbul'a. Son 2.5 yılda ise 0! Şikâyetler bize geliyor ama durum bu. Kamuoyunun bilgisine…" Türkmen kokunun yönünü değiştirmeye çalışan esnafın vantilatör kullandığını gösteren fotoğrafları da paylaştı.