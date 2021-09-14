29 ilde FETÖ operasyonu: 38 gözaltı

Balıkesir merkezli 23 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 32 zanlı gözaltına alındı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, ankesörlü ya da kontörlü telefonlarla arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında beyanlar bulunan 42 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Zanlıların yakalanması için başta Balıkesir olmak üzere 23 ilde 52 adrese yönelik eşzamanlı operasyon başlatıldı. Şüphelilerin, bir üsteğmen, teğmen, uzman çavuş ve uzman onbaşı ile 6 astsubay olmak üzere 10'unun halen görevde bulunduğu, 29'unun emekli ya da eski askeri okul öğrencisi olduğu, 3'ünün ise örgüt bünyesinde mahrem imamlık yaptığı öğrenildi. Konya
merkezli 6 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonda ise 6 şüpheli gözaltına alındı.