Bakan Karaismailoğlu: 55 farklı ülkeden katılım sağlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 6-7-8 Ekim tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek olan 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası alanında incelemeler gerçekleştirdi. Etkinlik alanındaki hazırlık çalışmalarını takip eden Karaismailoğlu, 3 gün sürecek 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası için önemli açıklamalarda bulundu.

YENİ VİZYONLAR KAZANDIRACAK

İsmailoğlu "Gerçekleştireceğimiz 12'nci Ulaştırma ve Haberleşme Şûrası'nın bizlere yeni hedefler, yeni vizyonlar ortaya koyma fırsatı sunacaktır. Şura kapsamında karayolu, demiryolu, denizcilik, havacılık ve haberleşme olmak üzere 5 sektörden üst düzey yerli ve yabancı konuşmacıların yer alacağı paneller gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

55 ÜLKEDEN BAKANLARA EV SAHİPLİĞİ YAPILACAK

Şura için "Lojistik-Mobilite-Dijitalleşme" vurgusunda bulunan Karaismailoğlu "Bölgemizin ve dünyanın içinde bulunduğu durumu değerlendirerek 55 ülkeden gelecek olan mevkidaşlarımızla, alanında uzman yerli ve yabancı katılıcılarımızla uluslararası ve bölgesel ulaşım, iletişim politikaları ve geleceğe yönelik fırsatları belirleyeceğiz ve iş birliği vizyonumuzu da ortaya koyma fırsatı bulacağız. Dünyayı değiştirebilecek mega ulaşım projeleri, Kovid-19 sonrası dünyada ulaşımın iyileştirilmesi, esnekliği ve küresel tedarik zincirlerin yeni standartlarının belirlenmesi, bütünsel kalkınmayı sağlayacak ekonomi ve ulaşım koridorlarının gelişimi ve ülkelere etkisi, konularında sektördeki iş birliği fırsatlarını, bölgesel sorunları ve çözüm önerilerini masaya yatıracağız" ifadelerini kullandı.

BİLİM İNSANLARI KONUŞACAK

Karaismailoğlu "Şura ile bu hedeflerimize ulaşacak politika ve stratejileri konusunda uzman yerli yabancı üst düzey yöneticileri, bilim insanlarını, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerini bir araya getireceğiz. Şurayı özellikle Türkiye'nin dış ticaret hedeflerini destekleyecek büyük bir yatırım hamlesinin işaret fişeği olarak görmelisiniz. Şûradan çıkan sonuçlar ve akabinde alınacak kararlar ulaşım ve haberleşme sektörleri ile ekonomi başta olmak üzere her alanda gelişmenin en önemli dinamikleri olacak. Ülkemizin 2023, 2035, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmada yeni yol haritamızı çizecek olan Türkiye Ulaştırma Politikasını ortaya koyacak" dedi.

HAZIRLIKLAR TAM GAZ

12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası, 6-7-8 Ekim tarihlerinde Atatürk Havalimanı C Terminali içerisinde hazırlanan 15 bin metrekare kapalı alan, 3 bin 500 metrekarelik bina dışı özel üretim sergi alanı ve 16 bin 500 metrekare açık alan olmak üzere toplamda 35 bin metrekarelik alanda gerçekleşecek. Şura için bin kişilik oditoryum inşa edildiğini belirten Karaismailoğlu "Şûra kapsamında bir etkinlik merkezine dönüştürülen Atatürk Havalimanı'nda, yerli ve yabancı katılımcılarımızı en iyi şekilde ağırlayacağız. Söz konusu şuramızda gerçekleşecek fikir teatilerinin önümüzdeki süreçte yeni ufuklara doğru yol alınmasına çok önemli katkılar sağlayacaktır" diye konuştu.