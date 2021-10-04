Katırcıoğlu’ndan Akşener’e cevap

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, durak ve bilboardlarda asılı afişlerle projeye değil, ranta karşı oldukları gibi ifadeler kullanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Kocaeli'nde düzenlediği basın açıklaması ile cevap verdi.

BUNLAR RANTIN AĞABABASIDIR

Katırcıoğlu AK Parti Kocaeli İl Binasında yapmış olduğu basın açıklamasında, Meral Akşener'in daha önce de devletin uçaklarını satacağım dediği halde, özel uçaklardan inmediğini ifade ederek, "Fatih Sultan Mehmet Han'a çekinmeden benzettiği Ekrem İmamoğlu'nun gelir gelmez Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi'nden başlayarak İstanbul'da ne kadar hizmet varsa durdurup, iptal edip, Avrupa'dan çektiği kredileri yandaşlarına aktardığı iddia edilmiyor mu? Bunların söylediği hiçbir şey doğru değildir. Yalandır.Şimdi kalkmış kendilerince bir rant hikayesi uydurmuşlar, Cumhurbaşkanımızı ve AK Parti'yi yıpratacaklarını sanıyorlar.Bu ülkede rant olsaydı, kilometrelerce duble yol, tüneller, Marmaray, Dünya'nın en büyük havaalanı, onlarca şehir hastanesi, yüzlerce sağlık merkezi, binlerce yeni okul, yerli otomobil projesi, ihalar yapılabilir miydi? Öğrenciye verilen burslar yüz katını geçebilir miydi? Covid aşısı, testi, tedavisi bedava yapılabilir miydi? Daha sayamadığımız binlerce proje, hizmet olur muydu? Tam tersine aslında bunlar rantın ağababasıdır"

319 MİLYON TL'Yİ BUHARLAŞTIRDI

Mazileri yolsuzlukla, rantla dolu olduğundan 60 yıldır iktidar yüzü göremiyorYaptıkları yolsuzluklar İstanbul'a köprü olurdu. Milletimiz bunlara tokadı vurarak AK Parti'yi iktidara getirdi.Şimdi baktılar ki, milletimiz projeye sahip çıkıyor. Yapılan milletin malıdır, yıktırmayız, durdurmanıza izin vermeyiz diyor. Kanal İstanbul dahil bütün projelere sahip çıkıyor ki, bunlar ülkemizin geleceğidir. İşte o zaman hep birlikte ağız değiştirip, biz projeye karşı değiliz, ranta karşıyız gibi aslı astarı olmayan uyduruk bir söylem oluşturdu.

Oysa geldikleri günden bu yana, bütün projeleri durdurup, bir tane yatırım yapmadıklarını ama yandaşa para aktardıklarını milletimiz biliyor.Şurada İzmit ilçesinde bile Allah aşkına bir tane temelden yatırım yapıldığını gördünüz mü?Alın size bir çarpıcı örnek daha.Fabrikası kaçak arazi üzerine kurulu Lütfi Türkkan, yatırım yapacağım diye kamu bankalarından çektiği 319 milyon TL'yi buharlaştırdı"

İYİ Kİ İKTİDARDA DEĞİLLER

İP'li Lütfü Türkkan, kamu bankalarından aldığı 36 Milyon Dolar krediyi, yok etti ve geri ödemedi. Öder gibi yaptı ülke ülke yüzdürdü. Tam 36 milyon dolar yani bugünkü kur ile 319 milyon 50 bin Türk Lirası Diktatörlükle suçladığınız nerdeyse her gün başka bir iftira ile karalamaya çalıştığınız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kamu bankasından 36 milyon dolar kredi çekiyor ve ödemiyorsunuz.

Ne acayip bir durum değil mi? Kamu bankasından aziz milletin tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan milyonlarca dolar kredi çekip farklı ülkelerde dolaştırıp (yüzdürüp) buharlaştırmak; ülkemizin çiftçisinin esnafının yani aziz milletimizin parasını iç etmek. Bunun karşısında hala sus pus... Hala vurdumduymaz... Buradan bir soru da biz soralım, bu 36 milyon dolar, yani 319 milyon 50 bin Türk Lirası Ukrayna'da mı? Tacikistan'da mı? Makedonya'da mı? Tekrar tekrar soruyoruz? Nerede bu 36 Milyon Dolar. Başka bir soru, 319 Milyon TL ile Kaç öğrenci yurdu yapılır? Kaç yangın söndürme uçağı alınır? Kaç esnafımıza kredi verilir? Kaç genç işsize, iş bulunur?Türkkan, sessiz. İstediği kadar ölü taklidi yapsın, aziz milletimin o parası alınacak. Ya yük olma, ya da istifa et! Lütfü Türkkan, Siz bu işe ne diyorsunuz? Meral Akşener, Milletimiz adına bunun da hesabını sormak bizlerin boynunun borcudur. Rant bunların göbek adıdır. İftira atarak bundan kurtulamazlar. Milletimizi kandıramazlar.