Son dakika: WhatsApp, Instagram ve Facebook’un ardından Twitter’a da erişim sorunu yaşanıyor

WHATSAPP VE FACEBOOK'TAN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili olarak WhatApp'tan yapılan ilk açıklamada, "Şu anda bazı kişilerin WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" ifadelerine yer verildi.
Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone ise, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesini kullandı.
TWİTTER DA ÇÖKTÜ
Facebook, WhatsApp ve Instagram'ın ardından sosyal medya platformu Twitter'dan da kötü haber geldi. Twitter'a erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar, 'yanıtla' kısmına giremiyor.Son dakika... WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü! Kullanıcılar uygulamalara giremiyor! İlk resmi açıklama geldi