HDP’li Meclis üyesi kaçak yapıyı savundu

Belediye Meclisinde kaçak yapılarla ilgili konunun görüşüldüğü sırada HDP'li Meclis üyesi Salih Akbaş, kardeşine ait olan tır garajına yeşil alan işgalinden ve kaçak yapıdan işlem yapılmasına tepki gösterdi. Kanunları uygulama, kaçakla mücadele, yasal olmayan işlemlere karşı kamu hakkını savunmak için seçildiğini unutan HDP'li Akbaş, işin içinde kardeşi olunca kaçak yapı savundu.

HDP'li meclis üyesi Salih Akbaş'a kaçak bir binada oturulduğunu ve bu kaçak yapının yeşil alana taşması ile birlikte yapılan şikayet doğrultusunda işleme başlandığını belirten Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Siz meclis üyesi olarak yıllarca kaçak binada oturmuşsunuz. Yolda ve yeşil alanda oturmuşsunuz, keşke bunu bir meclis üyesi olarak yapmasaydınız. Siz önce yasal olmayan işleri düzeltin. Oturduğunuz işletmelerinizi, evlerinizi düzeltin. İnsanlara örnek olun. Ben kaçak bir evde oturuyorum, yıkıyorum, yenisini yapıyorum deyin. İnsanlara kötü örnek olmayın" dedi.

"KAÇAK BİNA YEŞİL ALANA TAŞMIŞ"

Akdeniz İlçesi sınırları içerisinde bulunan bir alanla ilgili, tır garajı olarak kullanılan alanın yol ve yeşil alana isabet ettiğini ve bu konunun CİMER'e taşınması ile birlikte işlem yapıldığını belirten Gültak, "Bu konu davalık bir konu. Karşı taraf bunu idari mahkemeye taşıdı. Mahkemenin vereceği bütün kararlar hepimizin kararların üstündedir, ama şöyle bir algı yaratmanız doğru değil. Sanki ben, belediye başkanlığımın gücünü kullanarak bir taneninizi tehdit ediyorum diye bir şey yaratmanız külliyen yanlış bilgi. Cumhurbaşkanlığına bir şikayet var. Yerinde yapılan tüm tespitler kurum müdürleri tarafından yapıldı. Ve kimsenin ruhsatlı malına, arsasına karışmadık. Ruhsatlı bir bina değil, kaçak bir bina yetmez gibi bir de yeşil alana taşmış. Zabıtanın yaptığının denetimler sonucunda buranın ruhsatsız olduğu da belirlendi ve bu bilgiler büyükşehir ile paylaşıldı. Büyükşehir de orayla ilgili gerekli açıklamaları yapacak. Tekrar söylüyorum biz kendi imkanlarımızı kullanarak hiçbir meclis üyemizin üstüne gitme gibi bir durumumuz yok. Burada resmi bir şikayet var. Özellikle muhalefet meclis üyelerine söylüyorum. Elinize bir kağıt, kalem alın. Ne kadar bu şekilde tespit ettiğiniz yerler varsa bunların hepsini yazılı olarak bize başvurun, eğer bu başvurularınız değerlendirilmez ve gereği yapılmazsa o zaman gelin burada konuşalım. Algı yaratmayın" dedi.

'MECLİS ÜYESİ OLARAK ÖRNEK OLUN'

Gültak, "Alın elinize kağıdı kalemi, şurada şöyle bir yerde şu kişiye imkanlar sağlandığını görmekteyim, bunun incelenip tarafıma bilgi verilmesi diye bize dilekçe yazın. Bakın biz nasıl işlem yapıyoruz. Siz meclis üyesi olarak yıllarca kaçak binada oturmuşsunuz. Yolda ve yeşil alanda oturmuşsunuz, keşke bunu bir meclis üyesi olarak yapmasaydınız. Çünkü siz buraya meclis üyesi olarak şunun için seçildiniz, kanunları uygulama adına seçildiniz, kaçakla mücadele için seçildiniz, yasal olmayan şeylerle ilgili mücadele için seçildiniz. Keşke bunu yapmasaydınız. Ne kadar ayıp bir şey bir meclis üyesinin kaçak bir binada oturması" dedi.