SON DAKİKA | 7 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum belli oldu

217 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Türkiye'de son 24 saat içerisinde 362 bin 152 koronavirüs verisi tespit edildi. Vaka sayısı 30 bin 19 olurken, vefat sayısı 217 olarak kayıtlara geçti. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 32 bin 240 kişi ise iyileşti.
7 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU:
6 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU:
6 Ekim'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 30 bin 438 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 236 oldu. Bir günde toplam 358 bin 64 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 31 bin 413 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 73,53 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 87,46 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 111 milyon 391 bin 198'e yükseldi.
2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA KIRKLARELİ VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 79,6 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli'yi Muğla, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur takip etti. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 47,8 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.
BAKAN KOCA TABLODAKİ DURUMU 3 SEBEBE BAĞLADI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda tablodaki durumu 3 sebebe bağlaı. Koca, "Vaka sayıları neden düşmüyor? Sebeplerden üçü: Toplumsal hareketlilik çok arttı. Dışarıda, ortak mekânlarda tedbire önem verilmiyor, hastalığın yayılma ortamları çok fazla. Toplum bağışıklığını henüz sağlamış değiliz. Ne yapmalıyız? Tedbirlere uymalı, aşılarımızı tamamlamalıyız" dedi.
İşte 6 Ekim verileri...
5 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU:
5 Ekim'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 29 bin 802 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 228 oldu. Bir günde toplam 355 bin 564 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 32 bin 269 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 73,23 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 87,34 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 10 milyon 586 bin 681'e yükseldi.
AŞILAMADA İLK SIRADA KIRKLARELİ VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 79,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli'ni Muğla, Ordu, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 47,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı, Batman, Diyarbakır, Muş, Mardin Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.
"HENÜZ TOPLUM BAĞIŞIKLIĞI AŞAMASINDA DEĞİLİZ"
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın ister dışarıda ister kapalı mekanda yolunuz kalabalık bir yere düşerse çevrenize bakın. Kaçımız maskemizi takmış, kaçımız takmamışız? Sosyal mesafe kuralına uyum çabası var mı? Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşılarımızı olmalı ve kurallara uymalıyız." dedi. İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
İşte 5 Ekim Kovid-19 verileri...
4 EKİM KORONAVİRÜS VERİLERİ
Türkiye'de 5 Ekim'de 352 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 810 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 33 bin 152 kişi ise iyileşti.
AŞI SAYISI 111 MİLYONA YAKLAŞTI
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 72,91 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 87,22 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 110 milyon 745 bin 658'e yükseldi.
BAKAN KOCA'DAN KRİTİK UYARI: TOPARLANALIM!
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Bakan Koca paylaşımında, "Tabloda sık sık endişe verici vaka ve vefat sayıları görüyoruz. Daha iyi durumda olduğumuz dönemler de var. Art arda iniş çıkışlar geliyor. Bu bir kısır döngü mü? Tedbirlerde tekrarlanan yorgunluğa bakılırsa, evet. Ama aşının yakında bu döngüyü kıracağını unutmayın. Toparlanalım!" ifadelerine yer verdi.
3 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU:
3 Ekim'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 27 bin 351 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 194 oldu. Bir günde toplam 348 bin 462 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 22 bin 4 olarak kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 72,54 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 87,06 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 110 milyon 333 bin 793'e yükseldi.
"AŞILAMADA İLK SIRADA KIRKLARELİ VAR"
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 79,0 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli'ni Muğla, Ordu, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye takip etti. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 46,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı, Batman, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Şırnak takip etti.
BAKAN KOCA'DAN TOPLUM BAĞIŞILIĞI UYARISI
Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşı konusunda daha hızlı hareket etmeliyiz. Toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere daha büyük bir ciddiyetle uymalıyız. İçinde bulunduğumuz dönemde hastalığın yayılması kolaylaştı. İyi haberler çift doz aşı oranının artmasına, maske ve mesafe kuralına uyulmasına bağlı" dedi.
İşte 3 Ekim verileri...
2 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU:
2 Ekim'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 27 bin 973 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 203 oldu. Bir günde toplam 352 bin 162 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 22 bin 110 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda,2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 72,35 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 86,99 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 110 milyon 159 bin 938'e yükseldi.
2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA KIRKLARELİ VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 78,9 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli'yi Muğla, Amasya, Ordu, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 46,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Mardin, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Şırnak takip etti.
MASKE VE AŞI UYARISI
Bakan Koca ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni vaka sayımız 27.973. Can kaybımız 203. Sonbahar, kış şartlarında salgınla mücadele biraz daha zor. Kapalı ortamlarda geçen zaman ve temas artıyor. Maske kullanımı fazlasıyla önem kazanmış durumda. Hastalığın solunum yoluyla bulaştığını unutmayalım. Aşılarımızı yaptıralım." ifadelerini kullandı. İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
İşte 2 Ekim Kovid-19 verileri:
1 EKİM KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Türkiye'de 1 Ekim tarihinde 356 bin 352 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 873 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 26 bin 224 kişi ise iyileşti.
AŞI SAYISI 110 MİLYONA YAKLAŞTI
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 72,11, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 86,90 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 109 milyon 925 bin 744'e yükseldi.
BAKAN KOCA'DAN SONBAHAR UYARISI!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sonbahar şartlarını hatırlatarak vatandaşları uyarıdı ve tedbirlere uymalarını istedi. Bakan Koca, "Yeni vaka sayımız 28.873. Can kaybımız 210. Tedbirleri toplum olarak birlikte ve düzenli şekilde uygulamadığımız gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yer yer küçük düşüşler oluyor ama bu düşüşler istikrar göstermiyor. Sonbahar şartlarında daha dikkatli olmalı, aşılarımızı yaptırmalıyız." dedi.
30 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 30 Eylül tarihinde 357 bin 853 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 104 kişinin testi pozitif çıktı, 216 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 32 bin 119 kişi iyileşti.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 71,69, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 86,74 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 109 milyon 495 bin 613'e yükseldi.
BAKAN KOCA: ZİNCİRLEME İHMAL SONUCU GERÇEKLEŞİYOR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Bugünkü can kaybımız 216. Kaybettiğimiz kişiler kendileri önlem almamış olsalar, ama diğer insanlar salgınla mücadelenin gereklerini tam olarak yapsalardı sonuç çok farklı olacaktı. Bulaşma ve vefatlar, zincirleme ihmal sonucu gerçekleşiyor. Aşılarımızı olup, tedbirlere uyalım." dedi.
İşte 30 Eylül verileri...
29 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 442 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 386 kişinin testi pozitif çıktı, 227 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 31 bin 18 kişi ise iyileşti.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 71,35, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 86,60 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 109 milyon 129 bin 219'a yükseldi.
BAKAN KOCA VAKA SAYISINA DİKKAT ÇEKTİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı açıklamada 30 bin sınırına dayanan vaka sayısına dikkat çekti. Koca, "Günlük vaka sayısında 20.000'in altını kritik eşik kabul ediyoruz. Yeni vaka sayılarımızsa 30.000'e yaklaşmış durumda. Bugünkü vefat sayımız, daha önceki yüksek vaka sayılarının sonucu olarak 227. Bu tabloya karşı, başarının şartı tedbirlere muntazaman uyum ve aşıdır!" dedi.
İşte 29 Eylül verileri...
28 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 661 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 892 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 30 bin 336 kişi ise iyileşti.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 70,98, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 86,45 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 108 milyon 734 bin 111'e yükseldi.
SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN UYARI: GELİP BENİ Mİ BULACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada artışların altında yatan düşünceye dikkat çekti. Bakan Koca, "'Bu kadar insanın içinde gelip beni mi bulacak?' Covid-19 toplam vaka sayısı, bugün 28.892 yeni vakayla, 7 Milyon 95.580'e yükseldi. Testleri pozitif çıkana kadar çoğu insan kendini riskten uzak görüyordu. Maske ve mesafe konusunda dikkatli olup, aşılarımızı mutlaka yaptıralım!" ifadelerine yer verdi.
İşte 28 Eylül verileri...
27 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de son 24 saatte 353 bin 324 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 188 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 25 bin 160 kişi ise iyileşti.
AŞI SAYISI 108 MİLYONU GEÇTİ
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 70,59, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 86,28 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 108 milyon 305 bin 902'ye yükseldi.
BAKAN KOCA VAKA SAYISINA DİKKAT ÇEKTİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugünkü tabloda, 27.188 kişinin, ortalama bir hafta önce, uymaları gerektiğini aslında bildikleri kurallara uymadığını görüyoruz. Muhtemelen risk aldıklarını düşünmüyor, tedbire gerek görmüyorlardı. Kalabalık ortamda, evimizin dışında tedbirlere mutlaka uymalı, aşımızı olmalıyız." ifadelerini kullandı.
İşte 27 Eylül verileri...
26 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 221 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 861 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 25 bin 861 kişi iyileşti.
AŞI SAYISI 108 MİLYONA YAKLAŞTI
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 70,18, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 86,10 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 107 milyon 840 bin 404'e yükseldi.
BAKAN KOCA'DAN ÖNEMLİ UYARILAR
Sağlık Bakanı Fahettin Koca bugün yaptığı açıklamada, maske, mesafe ve aşının önemine dikkat çekti. Koca, "Maske takanların sayısı? Sosyal mesafe kuralına dikkat edenlerin sayısı? Tam doz aşı olanların sayısı? Salgınla mücadelenin gereklerini yapanlar arttıkça, yeni vaka sayılarımız ve ona bağlı olarak vefat sayılarımız azalacak. Hep birlikte, kararlılıkla, üzerimize düşeni yapalım." dedi.
26 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU:
25 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 25 Eylül tarihinde 342 bin 145 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 145 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 19 bin 199 oldu.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 69,98, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 86,02 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 107 milyon 641 bin 923'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 261 bin 628 doz aşı uygulandı.
BAKAN KOCA'DAN UYARI
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "VAKA SAYISI 19 BİN! Sizce, 20 binin altında günlük vaka sayısı bu toplum için ulaşılması güç bir hedef mi? Hep birlikte karar verip, bugün 26.145 olan vaka sayısını kısa sürede, kritik eşik olan 20 binin altına indirebiliriz. Sonucunu iyi bildiğimiz tedbirler ve aşı bize yeter!" ifadelerine yer verdi.
25 Eylül koronavirüs verileri...
BAKAN KOCA'DAN UYARI
"VAKA SAYISI 19 BİN! Sizce, 20 binin altında günlük vaka sayısı bu toplum için ulaşılması güç bir hedef mi? Hep birlikte karar verip, bugün 26.145 olan vaka sayısını kısa sürede, kritik eşik olan 20 binin altına indirebiliriz. Sonucunu iyi bildiğimiz tedbirler ve aşı bize yeter!"
24 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 24 Eylül'de 355 bin 226 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 197 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi öldü, iyileşenlerin sayısı ise 20 bin 458 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 69,74, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 85,90 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 107 milyon 380 bin 295'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 486 bin 569 doz aşı uygulandı. En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Kırklareli, Amasya, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve İzmir oldu. En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Ağrı, Bingöl ve Şırnak olarak sıralandı.
"ALIŞMAK RİSKİ ARTIRIR!"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Alışmak riski artırır! Bugünkü vaka sayısı 27.197. Can kaybımız 221. Son günlerde karşımıza çıkan sonuçlara alışırsak salgınla mücadele gücümüz zayıflar. Durumu, ilk kez yaşıyormuş kadar ciddiye almalıyız. Karar verdiğimizde başarı elde ettiğimizi biliyoruz." ifadelerini kullandı.