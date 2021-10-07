Ukrayna’da yakalanan FETÖ’cüler Salih Fidan ve Samet Güre için istenen ceza belli oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) FETÖ'nün Irak'taki eğitim yapılanmasında sözde öğretmenlik yapan Salih Fidan ve Samet Güre, Ukrayna'dan başka bir ülkeye çıkmaya çalışırken yakalanmış, getirildikleri İstanbul'da 11 Ocak 2021'de tutuklanmıştı. FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Fidan ve Güre'nin İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. İstanbul Adliyesindeki Mahkemeye, cezaevinden video konferansla bağlanan sanıklar, tahliye talebinde bulundu.

EŞİNİ BİLE SUÇLADI

Sanık Salih Fidan'ın avukatı, müvekkilinin etkin pişmanlık kapsamında örgütle ilişkisi olduğunu düşündüğü 50 kişiyi teşhis ettiğini ve bunlardan 21'inin hiç işlem görmemiş kişilerden oluştuğunu söyleyerek, "Bunların içinde eşi de bulunmaktadır. Tanık olarak da teşhiste bulunduğu kişi hakkında beyanda bulunmuştur" dedi.

PİŞMANLIKLARI YETERLİ GÖRÜLMEDİ

Davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, tutuklu yargılanan Güre ve Fidan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mütalaada, sanıkların teşhiste bulundukları tüm şüpheliler hakkında daha önceden soruşturma yürütülmesi nedeniyle, beyanlarının etkin pişmanlık hükümleri kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtildi. Sanıklar ile avukatları, savcının mütalaasına karşı savunmalarını hazırlamak için süre istedi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.