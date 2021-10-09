Her skandal kararın ardından o isim çıkıyor! Bu kez de Halk TV’deki terör propagandasını örtbas etti...

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Hilmi Yarayıcı'nın Serhan Asker ile "Görkemli Hatıralar" isimli programda söylediği Grup Yorum'un "Cemo" türküsü sebebiyle Halk TV'ye 3 kez program durdurma cezası verdi. Ankara Bölge İdare Mahkemesine taşınan dosyada mahkeme skandal bir karara imza atarak yürütmeyi durdurdu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından, terör propagandası içerdiği gerekçesiyle Hilmi Yarayıcı'nın Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar programında söylediği "Cemo" türküsü sebebiyle Halk TV'ye 3 kez program durdurma cezası verilmişti. Halk TV, RTÜK'ün kararını yargıya taşıdı ve yürütmeyi durdurma kararı aldı. Bu durumun üzerine RTÜK yürütmeyi durdurma kararına itiraz etti. RTÜK'ün itirazı sonrasında söz konusu program geçtiğimiz Pazar günü yayınlanamadı. Karara itiraz edilmesiyle dosya Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne geldi. Mahkeme heyeti tarafından yapılan değerlendirme sonrasında skandal bir karar verilerek Halk TV haklı bulundu.

KALAN 2 CEZA ESASTAN KARAR VERİLDİĞİNDE NETLEŞECEK

İlk cezayla ilgili yürütmeyi durduran mahkeme, kalan 2 cezanın uygulanıp uygulanmayacağına esas hakkındaki kararında hükmedecek.

HER SKANDAL KARARIN ARDINDAN O İSİM ÇIKIYOR: MUSTAFA ELÇİM

Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin daha önce de birçok tartışılan konuda Halk TV, Tele 1, Fox TV gibi CHP güdümündeki medya lehine kararlar verdiği görülüyor. Mahkeme Başkanı Mustafa Elçim'in başkanı olduğu mahkemeye giden tüm dosyalar olduğu gibi geri dönüyor.

İşte Mustafa Elçim Başkanlığı'ndaki Bölge İdare Mahkemesi 7.İdari Dava Dairesi'nin kamuoyunda çok tartışılan o kararlarından bazıları:

VARAN 1: FOX VE PORTAKAL'A MUSTAFA ELÇİM KIYAĞI

ABD merkezli FOX TV'de yayınlanan Ana Haber Bülteni'nde sunucu Fatih Portakal'ın devleti, hükümeti karalamak, manipüle etmek maksatlı ve yalanlarla dolu haberlerine ilişkin tam 5 kez program durdurma cezası ve idari para cezası verildi. Fakat Ankara 9. İdare Mahkemesi iptal kararı verdi. Mustafa Elçim'in başkan olduğu Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi'ne istinaf için gidilse de talep reddedildi.

VARAN 2: YİNE FOX YİNE MUSTAFA ELÇİM KALKANI

FOX TV'de yayınlanan ve tepkilerin odağında olan "Bizim Hikâye" isimli dizideki bazı diyalog ve görüntüler için "çocukların fiziksel ruhsal ve ahlaki gelişiminin olumsuz etkilemesi" gerekçesi ile idari para cezası verildi. Konu kuruluş tarafından mahkemeye taşındı. 10.İdare Mahkemesi davayı reddetti. Ancak istinaf aşamasında Mustafa Elçim'in Başkan olduğu BİM 7. İdari Dava Dairesi mahkeme kararını kaldırdı ve iptal kararı verdi.

VARAN3: BİR BAŞKA DOKUNULMAZ KANAL: TELE 1

Bir diğer CHP yandaşı medya kuruluşu olan TELE 1 yayın kuruluşunda Can Ataklı'nın başörtülü öğretmenleri hedef alan sözleri nedeni ile 5 kez program durdurma cezası ve idari para cezası verildiği biliniyor. Yayıncı kuruluşun mahkemeye gitmesiyle önce yürütmeyi durdurma veriliyor. Savunma sonunda yürütmeyi durdurma kaldırılıyor. Bunun üzerine kanala ceza uygulanıyor fakat esastan 12. İdare

Mahkeme Başkanı Tufan Teke'nin karşı oyuyla 2-1 iptal kararı veriliyor.

Mustafa Elçim'in başkan olduğu BİM 7. İdari Dava Dairesine istinafa gidiliyor ancak talep yine reddediliyor.

VARAN 4: HALK TV DE DOKUNULMAZ!

HALK TV yayın kuruluşunda Siyaset Kültürü isimli programa bir CHP vekilinin "PKK ile de işbirliği yaparız gerekirse" sözleri nedeni ile, terörü övme maddesinden 2 kez program durdurma cezası ve idari para cezası verildiği biliniyor.

Yayıncı kuruluş mahkemeye gidiyor, 7. İdare mahkeme kararı ile iptal kararı veriliyor. Mustafa Elçim'in başkan olduğu BİM 7. İdari Dava Dairesi'ne istinafa gidiliyor ancak talep yine reddediliyor.

VARAN 5: HALK TV YİNE CEZADAN YIRTTI

Bir başka dosyada Halk TV "devletin bütünlüğüne yönelik" verilen bir ceza nedeni ile kuruluşa dava açtı. CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Basın Konseyi de kararın iptali için dava açtı. Ankara 16. İdare Mahkemesi davayı ehliyet yönünden reddetti. Ancak istinaf aşamasında Mustafa Elçim'in başkan olduğu BİM 7. İdari Dava Dairesi mahkeme kararını kaldırdı ve "dava açmasına ehliyeti vardır" şeklinde bir karar aldı.

VARAN 6: ÇOCUKLARIN ETKİLENDİĞİ O YAYINLARA DA KALKAN OLDU

Mustafa Elçim, çocukların etkilendiği yayınlara bile kalkanı oldu. NR1 yayın kuruluşunda yoğun erotik dans görüntüleri olan bir yabancı müzik klibi nedeni ile (Soca Dance) "çocukların fiziksel ruhsal ve ahlaki gelişiminin olumsuz etkilemesi" gerekçesi idari para cezası verildi.

Konu kuruluş tarafından mahkemeye taşındı. 8. İdare Mahkemesi davayı reddetti. Bu karar da beklendiği üzere Mustafa Elçim engeline takıldı.

VARAN 7: EŞCİNSELLİK SERBEST

FOXLIFE kanalında yayınlanan Modern Family isimli diziye (eşcinsel görüntüler) milli manevi değerler genel ahlak ve ailenin korunması ilkesine aykırılık nedeni ile verilen idari para cezası Ankara 13. İdare mahkemesi tarafından iptal edildi. Mustafa Elçim'in etkisiyle istinafta talep yine reddedildi.