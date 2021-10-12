7 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı kararı

KONYA
merkezli 7 ilde yapılan FETÖ operasyonunda 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 7 şüpheli gözaltına alınırken, 5 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri
içerisindeki askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. 2'si muvazzaf ve 4'ü ihraç edilen, 1'i açıkta olan ve 5'i emekli askeri personel olmak üzere toplam 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Jandarma Komutanlığı
ekiplerince Konya merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. 5 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.