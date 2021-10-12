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Giriş Tarihi: 12.10.2021

7 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı kararı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
KONYA merkezli 7 ilde yapılan FETÖ operasyonunda 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 7 şüpheli gözaltına alınırken, 5 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. 2'si muvazzaf ve 4'ü ihraç edilen, 1'i açıkta olan ve 5'i emekli askeri personel olmak üzere toplam 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Konya merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. 5 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.
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7 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı kararı
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