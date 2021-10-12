Orman Çalıştayı yapılacak! Tarih belli oldu

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de büyük orman yangınlarına maruz kalması üzerine, sürdürülebilir orman yönetiminde tehdit oluşturan yangınların önlenmesi, mücadele faaliyetlerinde uygulama, araştırma ve kolaylaştırıcı tedbirlerin belirlenmesi, yangın sonrası yeniden ormanlaştırma çalışmaları gibi temel konuları içeren 'İklim Değişikliği Sürecinde orman Yangınları' başlıklı bir çalıştay yapılmasına karar verildi.

ÇALIŞTAY 13-15 EKİM'DE

"Orman varsa hayat var, orman yoksa hayat yok" diyen orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Yangınların ülkemiz ormanlarına verdiği zararı en aza indirebilmek için tecrübe ve bilgi paylaşımı, etkili eğitim, teknolojinin doğru kullanımı, risklerin analizi ve azaltılması gibi konuların belirli aralıklarla uzmanlar tarafından birlikte değerlendirilerek geliştirilmesi, ülkemizin sahip olduğu imkân ve kabiliyetler ile ekipman ve donanımın daha etkin ve verimli kullanılması büyük önem arz etmektedir 13-15 Ekim tarihlerinde Ankara'da yangın öncesi, yangın esnası ile yangın sonrası başta olmak üzere orman yangınlarında iletişim ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, orman yangınları ile mücadelede teknolojik gelişmeler ve yeni yaklaşımlar ile 'Akdeniz ülkeleri yangın birliğinin kurulması' konularının ele alınacağı çalıştay yapılacak" dedi.

ZARAR EN AZA İNDİRİLECEK

Çalıştayda orman yangınlarının ele alınacağını ifade eden Karacabey, "Yangın öncesi, yangın esnası ile yangın sonrası başta olmak üzere orman yangınlarında iletişim ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, orman yangınları ile mücadelede teknolojik gelişmeler ve yeni yaklaşımlar ile 'Akdeniz ülkeleri yangın birliğinin kurulması' konularının ele alınacağı çalıştay 13-15 Ekim tarihlerinde Ankara'da yapılacak. Yangınların ülkemiz ormanlarına verdiği zararı en aza indirebilmek için tecrübe ve bilgi paylaşımı, etkili eğitim, teknolojinin doğru kullanımı, risklerin analizi ve azaltılması gibi konuların belirli aralıklarla uzmanlar tarafından birlikte değerlendirilerek geliştirilmesi, ülkemizin sahip olduğu imkân ve kabiliyetler ile ekipman ve donanımın daha etkin ve verimli kullanılması büyük önem arz etmektedir. Çalıştayda yangın uzmanları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşların temsilcileri, Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimleri tarafından detaylı bir şekilde ele alınarak bir sonuç bildirgesi sunulacak" diye konuştu.