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Giriş Tarihi: 12.10.2021 16:03

İş vaadiyle insanları kandıran şüphelilere gözaltı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
İş vaadiyle insanları kandıran şüphelilere gözaltı

Ankara’da kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirme vaadiyle haksız menfaat sağladıkları tespit edilen 13 şüpheli yakalandı.

Ankara'da 14 kişinin kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirme vaadiyle vatandaşlardan haksız menfaat temin ettikleri tespit edildi. Ankada Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli, Gölbaşı, Sincan, Mersin/Mezitler, Adana ve Kayseri'de şüphelilere yönelik arama, yakalama ve gözaltı kararları verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yan-Dol Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından 13 kişi yakalanırken, 1 kişinin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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İş vaadiyle insanları kandıran şüphelilere gözaltı
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