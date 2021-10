Marmaray cuma günü güvenli internet erişimine açılıyor

Duran, Cuma gününden itibaren Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı'nın Marmaray'da internet hizmeti vermeye başlayacağını belirterek, "Bundan sonra U harfi göreceğiniz her metro hattında, internet erişiminden faydalanabileceksiniz. Bu arada metrolarımızda güvenli internet için İBB yönetiminin alması gereken tedbirler var. Bu konuda bizler iktidar partisi olarak gereken her türlü desteği vereceğimizi buradan ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma Bakanlığının bazı güvenlik protokolleri belirlediğini aktararak bu protokollerin tamamlanmasının ardından diğer metrolarda da internet erişiminin olacağını kaydetti. Güvenli internetin tüm metrolarda olacağını belirten AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz ise "Güvenli internet yani insanların can ve mal sağlığını da garantiye alacak tedbir ve önlemlerle beraber güvenli internet inşallah İstanbul'daki genç kardeşlerimize ve tüm İstanbullulara hayırlı uğurlu olsun. Açın wifileri diyorum" diye konuştu.