Kadıköy Belediyesi’nin bütçe dağılımına tepki

Kadıköy Belediyesi meclis toplantısında 2022 tahmini bütçe dağılımı görüşüldü. 1 milyar 50 milyon TL gibi bir bütçenin doğru bir şekilde yapılmadığını dile getiren AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Avukat Fatih Kaya, "Gider Bütçesi olarak Kadıköy Belediyesi'ne bağlı 26 Müdürlük arasında paylaştırılan bütçe, bazı müdürlükler açısından oldukça yetersiz, eksik olarak öngörülmüştür" dedi. Pendik Belediyesi'nin düşük bütçeyle Kadıköy Belediyesi'nden daha fazla vatandaş merkezli harcamalar yaptığını ifade eden Avukat Fatih Kaya: "Gelin bir de komşu Pendik Belediyesi ile kıyas yapalım. Bu arada Pendik'in bütçesi 900 milyon TL. Kadıköy Belediyesi'nin 7 milyon TL ayırdığı Eğitim Müdürlüğü'ne Pendik 205 milyon TL ayırmış. İnsana, Eğitime kimin ne kadar değer verdiğini buradan kıyasla görebiliriz. Sürekli söylemde övündüğümüz yeşil, çevre hassasiyeti anlamında Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne Kadıköy 48 milyon ayırmışken, Pendik bunun iki katı 104 milyon TL ayırmıştır. Kadıköy Belediyesinde hiç olmayan bir müdürlük olarak Pendik, Etüd Proje Müdürlüğü'nü kurmuş, sadece bu müdürlüğe 139 milyon TL ödenek ayırarak 31 tane adı-sanı-türü belli olan 31 adet projeyi bu müdürlük kapsamında bütçeye almıştır. Pendik Belediyesi, başlı başına "Yatırım Programı" yapmış" şeklinde konuştu.

"YİNE BÜTÇEDE HAYVANLARA DAİR BİR TEK KALEM YOK"

Hayvanseverlerin beklentilerinin bul yılda karşılanmadığını belirten Kaya şunları söyledi: "Performans Programınızda "hayvan refahı ve sağlığının korunmasına katkıda bulunmak" hedefinden bahsetmişsiniz. 2020'de rehabilite edilen sahipsiz hayvan sayısı 30 bin 72 iken, 2022 hedefi 5 bin 600. Yine bütçede hayvanlara dair bir tek kalem bulamazsınız. Daha geçtiğimiz 04 Ekim, Hayvanları Koruma Günü'nde hayvanseverlerin Başkanlık Binası önünde belediye başkanını nasıl protesto ettiklerini, seçimden önce altına imza attığı vaadleri nasıl yerine getirmediğini haykıra haykıra anlattıklarını biliyorsunuz değil mi? Bu bütçeye baktığımızda hayvanseverlerin beklentilerinin bu yıl da karşılanmayacağını üzülerek görmekteyiz."