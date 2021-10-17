Gözü yaşlı anneler çocuklarını bekliyor

Diyarbakır
annelerinin dağa kaçırılan çocukları için 3 Eylül 2019'da başlattığı eylemin ardından Hakkârili 14 aile de HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı eylemini kararlılıkla sürdürüyor. Evlatlarından koparılan aileler, 8 Ocak'tan bu yana iki haftada bir partinin önünde oturma eylemi yaparak, hem terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getiriyor hem de çocuklarına seslerini duyurmaya çalışıyor. Diyarbakır'dan gelen ailelerin desteğiyle moral bulan aileler, yıllardır görmedikleri evlatlarına kavuşacakları günün hayalini kuruyorlar. Evladını 1 Haziran 2015'te terörün pençesine kaptırdığını belirten Mevlüde Üçdağ, "Eylemimizde kararlıyız. Sesimizi bastırmaya çalışıyorlar ama hiçbir müzik sesi annelerin karşısında duramaz" dedi.