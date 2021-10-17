MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, “Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılmalı”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cüleri övmek, FETÖ'yü meşru göstermek, PKK/PYD terör örgütüne destek çıkmak, PYD'li teröristi ağırlamak ve kollamak gibi her türlü söylem ve fiilde bulunduğunu anımsatan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kılıçdaroğlu'nun toplumsal huzur ve barışı ortadan kaldırmaya yeltenen beyhude çabalar yürüttüğünü belirtti.

"ÜLKESİNDE BULAMADIĞI GÜCÜ OKYANUS ÖTESİNDEN BULMAK İSTİYOR"

Kılıçdaroğlu'nun şimdi de kamu görevlilerine tehditlere koyulduğunu kaydeden Özdemir, "Venezuelalı Guaido benzerliğinin en açık örneklerini yansıtan CHP genel başkanının bu şahısla bir başka benzer özelliği de aynı tezgahtan çıkmışçasına kendi ülkesinde bulamadığı güce okyanus ötesinden erişebilmek!" İfadelerini kullandı.

"DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILSIN"

Özdemir, Kılıçdaroğlu'nun mecliste komisyonda bekleyen tüm dosyalarının görüşülmesi ve dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini de belirterek; "Kılıçdaroğlu şimdi de kamu görevlilerine tehditlere koyulmuş! Venezuelalı Guaido benzerliğinin en açık örneklerini yansıtan CHP genel başkanının bu şahısla bir başka benzer özelliği de aynı tezgahtan çıkmışçasına kendi ülkesinde bulamadığı güce okyanus ötesinden erişebilmek! Hukuk devleti olmanın gereği yerine getirilerek, Kılıçdaroğlu'nun mecliste komisyonda bekleyen tüm dosyalarının görüşülmesi ve dokunulmazlığının kaldırılması gerekir. Ülkemizin ve milletimizin dirlik, birlik ve huzurunu bozmaya kimse cüret edemez" diye konuştu.