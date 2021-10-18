Pandemide Karadeniz alarmı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2-8 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid- 19 vaka sayılarını açıkladı. 2-8 Ekim'de her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul
'da 274.98, Ankara
'da 356.49, İzmir
'de 48.95 oldu. Bu sayılar bir önceki hafta İstanbul'da 252.11, Ankara'da 363.69, İzmir'de 47.01'di.
Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il Giresun
, Ordu
, Ardahan
, Kastamonu, Çorum, Samsun, Tokat, Amasya, K.Maraş, Karabük. Bu illerden Giresun, Ordu, Kastamonu, Samsun, Çorum, Tokat, Amasya, Karabük olmak üzere 8'nin Karadeniz
bölgesinden olması dikkat çekti. En çok artış görülen ilk 10 il arasında Akdeniz'den Kahramanmaraş ve Doğu Anadolu'dan Ardahan var. ANKARA