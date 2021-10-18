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Giriş Tarihi: 18.10.2021

Pandemide Karadeniz alarmı

Pandemide Karadeniz alarmı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı haftalık Kovid-19 tablosunda 2-8 Ekim arasında en çok vaka artışı yaşanan 10 ilden 8’inin Karadeniz bölgesinde olması dikkat çekti. İstanbul ve İzmir’de de her 100 bin kişide görülen vaka sayılarında kısmi bir artış var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2-8 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid- 19 vaka sayılarını açıkladı. 2-8 Ekim'de her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 274.98, Ankara'da 356.49, İzmir'de 48.95 oldu. Bu sayılar bir önceki hafta İstanbul'da 252.11, Ankara'da 363.69, İzmir'de 47.01'di.

Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il Giresun, Ordu, Ardahan, Kastamonu, Çorum, Samsun, Tokat, Amasya, K.Maraş, Karabük. Bu illerden Giresun, Ordu, Kastamonu, Samsun, Çorum, Tokat, Amasya, Karabük olmak üzere 8'nin Karadeniz bölgesinden olması dikkat çekti. En çok artış görülen ilk 10 il arasında Akdeniz'den Kahramanmaraş ve Doğu Anadolu'dan Ardahan var. ANKARA
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Pandemide Karadeniz alarmı
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