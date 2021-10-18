Türkiye’de bir ilk: VTE önleme ekibi kuruldu

Dünyada 2010'lu yılların başında Birleşik Krallık'ta gelişmeye başlayan ve henüz ülkemizde herhangi bir uygulaması bulunmayan VTE Önleme Ekibi oluşturulmasına yönelik çalışmalar başlatıldı. Dünya Tromboz Günü'nde konuşan Prof. Dr. Atilla Aral. VTE'nni akut koroner sendrom ve inmeden sonra üçüncü en sık görülen kardiyovasküler hastalık olduğunu, VTE sıklığının tam olarak bilinmediğini ancak her yıl ABD'de görülen 1 milyon vakadan 300 bininin öldüğünü ifade ederek, pandeminin başından beri geçen iki yıla yakın sürede COVID-19 nedeniyle ABD'de 700 bine yakın ölüm olduğunu belirterek VTE'nin tehlikesine dikkat çekti.

VTE'deki stratejik yaklaşım hastalığın ortaya çıkmadan önlenmesi olmalıdır. VTE tek bir branşı ilgilendiren hastalık olmadığından, yatan hastalarda önlenebilmesi için, kurumsal olarak sistematik bir yaklaşımın oluşturulması, hastaneye yatışta, hastadaki VTE risk faktörlerinin ve VTE farmakolojik profilaksi kontrendikasyonlarının tespit edilmesi, uygun mekanik ve farmakolojik VTE profilaksisinin başlanması ve hastanın yatışı süresince risk faktörlerinde ve ilaç kontrendikasyonlarındaki gelişimin izlenerek değerlendirilmesi gerekmektedir.

Ankara Üniversitesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 13 Ekim 2021 tarihinde "Dünya Tromboz Günü Etkinliği" düzenlendi. Ankara Üniversitesi Kalp ve Damar Cerahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Kaya ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Akın Kaya'nın oturum başkanlığını yürüttüğü etkinlikte Doç. Dr. Evren Özçınar, Doç. Dr. Serhat Erol, Dr. Öğr. Üyesi Güle Çınar ve Uzm. Hemşire Süleyman Altun sunumlarını gerçekteştirdiler.

İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Atilla Aral Venöztomboemboli'nin akut koroner sendrom ve inmeden sonra üçüncü en sık görülen kardiyovasküler hastalık olduğunu, Venöz Trombo Embolizm (VTE) sıklığının tam olarak bilinmediğini ancak, her yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 1 milyon vaka olduğunun düşünüldüğünü söyledi. VTE nedeni ile hastaların yaklaşık 300.000'inin öldüğünü ifade eden Aral, pandeminin başından beri geçen 2 yıla yakın sürede COVID-19 nedeni ile Amerika Birleşik devletlerinde yaşamını kaybeden hasta sayısının ise 700.000 civarında olduğunu vurgulayarak VTE'nin önemine dikkat çekti.

Dr. Öğr. Üyesi Güle Çınar "Covid-19 ve VTE" başlıklı sunumunda pandeminin başından bu yana VTE görülme sıklığında önemli bir artış olduğunu ifade etti. Aşıların ise VTE riskini arttırmadığını vurguladı.

Uzm. Hem. Süleyman Altun ve Prof. Dr. Atilla Aral ise "İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi VTE Önleme Ekibi" başlığı altında hastane bünyesinde yapılan faaliyetler, eylem planları ve tasarlanan projeler hakkında detaylı bilgiler verdiler.

Programın sonunda Ankara İl sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Alimoğulları, İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki bu yeni oluşumun diğer hastaneler için de iyi uygulama örnekleri sayılabileceğini söyleyerek memnuniyetlerini ifade ettiler.