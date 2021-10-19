Bakan Soylu’dan İmamoğlu ve HDP’lilerin de katıldığı sergiye tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da muhtarlarla buluşma programında konuştu. Konuşmasına 'Cumhurbaşkanımız, Diyarbakır'a muhtarlara selam ve sevgilerini iletmemi istedi' diye başlayan Bakan Soylu, "Bende cumhurbaşkanımızın selam ve sevgilerini iletiyorum size ve Diyarbakır'a. Biz Elazığ'daki Van'daki, İzmir'deki depremlerde muhtarlarımızla birlikte çalıştık. Yine 2 yıllık koronavirüs salgınıyla mücadelede muhtarlarımız, filyasyon ekipleri ve vefa destek gruplarla birlikte çalıştılar. Hastalık bize bulaşır mı? Sorusunu akıllarına getirmeden ekiplerle birlikte kapı kapı dolaştılar. Yine ülkemizin en büyük yangınlarında da muhtarlarımız ekiplerimiz ile birlikte omuz omuza mücadele de yer aldılar" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile HDP'lilerin de katıldığı Ahmet Güneştekin'in Sur ilçesindeki Keçi Burcu'nda 'Hafıza Odası' sergisine dikkat çeken Bakan Soylu, "Ressam Bir hafıza odası açtılar. Ben merak ediyorum. Hafıza odasında açanlara bakarsanız, Cumhuriyet Halk Partililer ve HDP'liler yan yanalar. Bu hafıza odasında Dürümlü de katledilenler var mıydı? Bu hafıza odasında türküleriyle yüreğimizi yakan Aybüke öğretmen var mıydı? Bu hafıza odasında bir köydeki üç aylık, altı aylık bebek var mıydı? Neyi temizlemeye çalışıyorsunuz? Neyi temizlemek gayreti içerisindesiniz?

KILIÇDAROĞLU'NUN TEHDİTİ



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokraside görev yapanları tehdit eden sözlerini anımsatan Soylu, "Hepinizi tehdit etti, hesap soracakmış. Senin soracağın hesaptan kim korkar. Demirden korksak trene binmeyiz. Bu millet hiçbir şeyden korkmadı şimdiye kadar. 1960'da darbe yaptılar, 61'de bu ülkenin başbakanını astılar. O resmi bize hep gösterdiler. Bizi ürkütmek ve korkutmak için. Bir daha bize itaat etmezseniz sizin sonunuz böyle olur diye bizi ürkütmek için. Ne oldu? Millet ondan sonra yine milletin evlatlarını getirdi. 28 Şubat'ı yaptılar. Kimliğimize, kıyafetimize, inancımıza, değerimize hepsine ambargo koydular. Bizi değiştiremediler. Çünkü bu coğrafyada değiştiremezler" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekiler daha sonra Yenişehir ilçesinde bulunan Sanat Sokağı'nı ziyaret ederek, Millet Kıraathanesi'nde gençlerle buluşma gerçekleştirdi.