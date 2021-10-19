O sürücü gözaltına alındı

KOCAELİ
'NDE, geçtiğimiz cuma günü uygulama noktasında durdurulan 06 CHP 50 plakalı araç sürücüsü, plaka bilgileri kontrol edildiği sırada gaza basarak kaçmıştı. Aracın yanında sürüklenen polis memuru Bekir Yıldız
yere düşerek bayılmıştı. Olay yerinden kaçan aracın İstanbul Anadolu 21. İcra Dairesi'nden hacizli yakalamalı olduğu ve aracı kullanan kişinin CHP eski gençlik kolları başkan yardımcısı ve eski il gençlik kolları başkan vekili Bülent Sadıkoğlu olduğu belirlendi. Her yerde aranan Sadıkoğlu dün polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin emniyette işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edileceği bildirildi. Omzunda ve kolunda çatlaklar bulunan polis memurunun tedavisi ise sürüyor.