Belediye Başkanı Murat Köse: 2.5 yılda 15 kütüphane açtık

'Mamak
Belediye Başkanı Murat Köse
, ilçenin kendine özgü lezzetlerinden olan Ravak Yoğurdu
ve Ekşi Maya Ekmeği'nin Türk Patent ve Marka Kurumu
'ndan (TÜRKPATENT) 'Coğrafi İşaret Tescil Belgesi' aldığını söyledi. Köse, "Mamak Belediyesi Kadın Kooperatifi (MAKKOP) girişimi ile tescillenen ve tarihi geçmişe sahip Kutludüğün
'e has Ekşi Maya Ekmeği ve Ravak Yoğurdu, ilçenin kendi yöresel lezzetlerini tanıtması adına çok önemli bir katma değer sağlayacak. Uyanık kütüphanelerle öğrencilere 7/24 kesintisiz eğitim hizmeti verdiğimiz gibi bebeklere de kütüphaneler açarak onların gelişimlerine destek oluyoruz" dedi.
YENİLİKÇİ VE DİNAMİK YÖNETİM
Bir zamanlar gecekonduları, cezaevi ve çöplüğü ile anılan Mamak, şimdilerde vatandaşların sosyalleştiği millet bahçeleri, kimsesizlerin kimsesi olan Gönül Çarşısı, uyanık kütüphaneleri ve kadınlara sunduğu girişimcilik destekleriyle anılıyor. Ankara
'nın doğuya açılan kapısı olan Mamak, vatandaşların nefes ve toprak kokusu almak için gittikleri en gözde ilçelerden biri... SABAH
Yazarlar Buluşması'nda ilçeyi tanıtan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, daha güzel bir Mamak için çalıştıklarını söyledi. Mamak'ın bir öğrenci ilçesi olduğunu kaydeden Köse, "Gençlerin ders çalışacağı, kaynaklara ulaşacağı alanlar oluşturduk. Mamak'ta, 2.5 yılda 15 kütüphane açtık. Çocukların ders çalışabileceği, kitap okuyup, etkinlikler yapabildiği alanlar yaptık. Semtlerde de aile merkezlerinin üst katlarının değerlendirerek kütüphaneler oluşturduk. Uyanık kütüphanelerimiz 7/24 hizmet vermeye başladı, öğrencilere çay, poğaça, simit ve çorba ikram ediyoruz. Pandemide kitap kapınızda uygulaması başlattık ve kütüphanelerimiz isteyen kişilerin ayağına götürdük" ifadelerini kullandı.
BEBEKLER UNUTULMADI
0-3 yaş grubuna uygun kitaplar ve materyallerden oluşan bebek kütüphanelerini de hizmete açtıklarını anlatan Köse, şöyle konuştu: "Her çocuğumuz bir enstrüman çalsın, en az bir alanda lisanslı spor yapsın demiştik. Bu çerçevede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sanatla ve sporla iç içe bir şehir olmak noktasındaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaz, kış kurslarımızla onları destekliyoruz. Bebek kütüphanelerimizde çocukların fiziksel, bilişsel ve kavramsal gelişimlerini destekleyici atölyeler, masal atölyeleri, görsel okuma atölyeleri, oyun odaları, uyku odası ve çocuklar için özel tasarlanmış lavabolar ile ücretsiz hizmet veriyoruz."
ÜCRETSİZ MEKÂN
Mahalle statüsüne geçen köylere vatandaşların cenaze, düğün, nişan, kına gibi organizasyonlarını düzenleyebilecekleri köy konakları inşa ettiklerini söyleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "İsteyen vatandaşlarımız buraları ücretsiz kullanıyor" dedi.
LEZZETLERİMİZİN TESCİLİ TANITIMA KATKI SAĞLAYACAK
MAMAK'IN gastronomi alanında da geniş bir yelpazeye sahip olduğunu belirten Köse, "Eserlerimizle hem geleneklerimizi hem de değerlerimizi yaşatıyoruz. Ekşi Maya Ekmeği ve Ravak Yoğurdu'nun tescillenmesinden mutluluk duyuyoruz. Yeni coğrafi işaretli ürünlerin kazandırılmasına yönelik de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu ürünlerin tanıtılması ve değerlerinin korunması adına coğrafi işaret tescili alınması bizler için çok önemli. Bu anlamda yapılan çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
600 YILLIK LEZZET
Tarihi süreci 600 yıl kadar eskilere dayanan taş fırın ekşi maya ile yapılan ekmek, lezzeti kadar katkısız oluşu ile bağışıklığa da destek oluyor. Uygun şartlarda raf ömrü 10 gün olan Ekşi Maya Ekmeği, MAKKOP mağazasında satışa sunuluyor.
ŞİFA KAYNAĞI RAVAK YOĞURDU
YALNIZCA sütün yağından elde edilerek yapılan Ravak Yoğurdu ise yüksek besin değeri ile tam bir şifa kaynağı. Eski dilde sütün kaymağı anlamına gelen yoğurdu üretmek ise ayrı bir meziyet istiyor. 10 litre sütten sadece 1 kilo Ravak Yoğurdu elde edilebiliyor.