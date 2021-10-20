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Giriş Tarihi: 20.10.2021

Daha yapacak çok işimiz var

Daha yapacak çok işimiz var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Bizim işimiz, Türkiye’ye eser kazandırmak sizlerin işi de mahallenize, köyünüze sahip çıkmak. Bundan sonra da birlikte yol yürümeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen, "Muhtarlar Günü" programına video mesaj gönderdi. Erdoğan video mesajında, devletin mahalle ve köy halkı üzerindeki gözü kulağı, eli kolu, sesi nefesi, mahalle ve köy ahalisinin de devlet nezdindeki temsilcisi olarak muhtarlarla daha yapacak çok işlerinin olduğunu belirterek, "Bizim işimiz, Türkiye'ye eser kazandırmak. Sizlerin işi de mahallenize, köyünüze sahip çıkmaktır" dedi.

2015'te 19 Ekim'i Muhtarlar Günü ilan ettiklerini belirten Erdoğan, 81 vilayetin tamamından muhtarlarla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiklerini söyledi. Muhtarların SGK primlerinin devlet tarafından ödenmesini sağladıklarını ve muhtar maaşlarında da ciddi artışlar yaptıklarını kaydeden Erdoğan, muhtarlık müessesesinin hakkı olan konuma gelmesini temin ettiklerini belirtti. Erdoğan, "Biz, bugüne kadar muhtarlarımızla yol yürüdük, bundan sonra da onlarla birlikte yol yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. ANKARA
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Daha yapacak çok işimiz var
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