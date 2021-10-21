17 kişilik minibüse 31 düzensiz göçmen bindirdiler! Balık istifi 16 saat yolculuk

Göçmenlerin son durakları ise Ankara girişi oldu. Göçmenleri taşıyan organizatör tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Afganistan uyruklu 31 düzensiz göçmen geri gönderme merkezine alındı.

Ankara Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İran üzerinden Ağrı ve Van illerini kullanarak Türkiye'ye kaçak giriş yapmaya çalışan, kimlik ve pasaportları bulunmayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalarda; Diyarbakır'dan Ankara'ya yasadışı yollarla düzensiz göçmen taşıdığını bilgisine ulaştı.

BALIK İSTİFİ ŞEKLİNDE 16 SAAT YOLCULUK



Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Niğde-Ankara Otoyolu üzerinde Gölbaşı giriş istikametinde minibüsü durdurdu. 17 kişi kapasiteli minibüs içerisi kontrol edildiğinde orta koridor ve arka bagaj kısmında istif edilmiş halde bulunan pasaportları ve kimlik belgeleri olmayan 28'i erkek, 3'ü kadın olmak üzere toplam 31 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen 16 saat boyunca bu şekilde seyahat ettikleri ortaya çıktı. Ekipler, düzensiz göçmenleri ve minibüs şoförü M.A isimli organizatör gözaltına alarak Ankara Emniyetine getirdi.

ORGANİZATÖR TUTUKLANDI



Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne ifadesi alınan organizatör M.A. adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Afganistan uyruklu 31 kişi ise, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine sevk edildi.