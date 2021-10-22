DHKP/C operasyonu; 17 şüpheli tutuklandı

Haklarında yakalama kararı çıkarılan 126 kişiye yönelik başlatılan operasyona çok sayıda ekip katıldı. Operasyonda aralarında eylem için silahlı eğitim alan kişilerin yanı sıra, daha önce yapılan operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesinde DHKP/C Terör Örgütü'nün yurt dışı merkez komitesi ile bağlantısı olan ve şifreli yazışmaları olduğu tespit edilen şüphelerin de olduğu öğrenildi.