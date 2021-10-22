Türkiye’ye ders vermek haddinize mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
3 günlük Afrika
turunun ardından önceki gün yurda dönüşü sırasında uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı:
BÜYÜKELÇİLERİN AÇIKLAMASI: AİHM
bir karar almış. Bu Kavala denilen Soros
artığıyla ilgili olarak Türkiye'yi mahkûm etmek istiyorlar. 10 tane büyükelçi bu açıklamayı niye yapar? Bu Soros artığını savunanlar, bunu nasıl bıraktırırız gayreti içindeler. Bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz. Türkiye'ye böyle bir ders vermek haddinize mi sizin? Sen kendi ülkendeki haydutları, katilleri, teröristleri bırakıyor musun? Sizde yargı bağımsız da bizdeki yargı bağımlı mı? Bizdeki yargı, bağımsızlığın en güzel örneklerini veriyor.
YARGI NE DİYORSA O:
Şimdi HDP
de Selahattin Demirtaş
'ı çıkarmanın gayreti içerisinde. Hale bakın. Terörist adam ya... 53 tane vatandaşımız bunun çağrısıyla ölüyor Diyarbakır
'da. Yasin Börü
yavrumuzun nasıl şehit edildiğini biliyorsunuz. Bakıyorsunuz bir televizyon kanalı, hanımını konuşturuyor, o da "Çocuklarımın babası içeride" diyor. Senin çocukların babası içeride de, Yasin Börü şehit oldu gitti. Diğerleri, yine aynı şekilde şehit edildi. Peki onların yavruları yok mu? Hiç bunu konuşmuyorlar.
SOROS NE İSE KAVALA O:
Bunlar terörün beslendiği odaklar. Selahattin Demirtaş da öyle. Daha devam eden davaları var. Kavala hakeza öyle. Uluslararası
camiada Soros ne ise, Kavala o. Şimdi Soros'un oğlu da giriyor. O da babası gibi. Balkanlar
'a sızmanın, Balkanlar'ı sindirmenin gayreti içindeler. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Elhamdülillah, Türkiye olarak güçlüyüz ve bize sızamıyorlar. Terörist sayısında ciddi düşüş var. Terörle mücadeleye aynı kararlılıkla devam edeceğiz.
F-35'LERLE İLGİLİ:
Biz bu 1 milyar 400 milyon dolarımızı öyle veya böyle alacağız. Savunma Bakanlarımız görüşür. Roma'da G20 Toplantısı
'nda Biden
ile konuşacağız. Türkiye'nin haklarının yenmesine fırsat vermeyiz.
26 EKİM'DEKİ AZERBAYCAN ZİYARETİ:
Havalimanıyla birlikte birkaç karayolunun ve tarımla ilgili atılan bazı adımların açılışını yapacağız. Zengezur Koridoru'nun açılmasıyla ilgili kararlılığımız devam ediyor. Mayın tarama araçlarımızdan Azerbaycan
'a verdik. Togo ve Burkina Faso'ya da ikişer tane verdik.
SINIR ÖTESİ OPERASYONLAR:
Şu anda bölgede hassas noktalara operasyonlarımız devam ediyor. Suriye'de rejim nasıl bir tavır alır onu bilemiyorum ama İdlib'deki bu yaklaşım tarzına karşı gereği neyse onu yapmaya devam ediyoruz.
FETÖ ÇÖKÜYOR:
Afrika'da ciddi manada FETÖ ile ilgili bir çöküş başladı. Şu anda çok ciddi sayıda okul Maarif Vakfımıza devroldu. Maarif Vakfımız, 19 ülkede FETÖ iltisaklı 216 okulu devraldı. Birçok Afrika ülkesinde Maarif Vakfımıza katılımlar oldu. Maarif Vakfı'na olan bu katılımlar zaten FETÖ'nün çöküşü anlamına gelir. FETÖ, Güney Afrika'da da yavaş yavaş çökmeye başladı.
AFRİKA'YA GİTMEDEN BİR GÜN ÖNCE HELALLEŞTİK
(Özdemir Bayraktar'ın vefatı): 40 yıllık ağabey-kardeşliğimiz var, dostluğumuz var. Muhterem bir insandı, mütevazı bir insandı, işinin dört dörtlük ehli bir insandı. Tabii çok uzun süredir bu rahatsızlığı vardı. Afrika'ya hareket etmemden bir gün önce hastaneye varıp kendisiyle helalleştim. Helalleştikten sonra da yola çıktık. Mekânı cennet olsun.
KILIÇDAROĞLU İDDİALARINI İSPAT ETMELİ
Her şeyden önce ana muhalefetin başındaki zatın bu açıklamaları tamamen deli saçması. Siyasi cinayet dediğin zaman ispat edeceksin. Adeta bir deli bir kuyuya taş attı, 40 akıllı çıkaramadı. Avukat arkadaşlarımız davaları açtılar. O da tutuştu. Niye? Çünkü olmayan şeyi konuşuyor. Başsavcının davetiyle de bunlar ifade verecek. Bakalım ne söyleyecekler? İki yıldır erken seçim demiyorlar mı? Seçimler Haziran 2023'te, zamanında yapılacak. Ama bunlar hâlâ avara kasnak gibi dönüp dönüp duruyorlar.
TARIH BAYRAKLAŞTIRARAK ANACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihin Özdemir Bayraktar'ı bayraklaştırarak anacağını söyledi. Taziye ziyareti sırasında Baykar çalışanlarına da hitap eden Erdoğan, şunları kaydetti:
Ürettiğiniz şu İHA ve SİHA'larla adınızdan sadece bu yıl değil, bundan sonraki yıllarda da hep bahsettireceksiniz. Bu işin, bu sürecin kahramanı Allah rahmet etsin Özdemir Bayraktar ağabeyimizdi. Benim yaklaşık 40 yıla yakın bir mazim var Özdemir Bey'le. Biz beraber siyaset yaptık. Özdemir Bey çok nüktedandı. Az önce içerde kardeşlerine ve çocuklarına da onu söyledim. Bu ifadelerini muhakkak kitaba almalısınız dedik.
Tarih Özdemir Bayraktar'ı bayraklaştırarak anacak. Sizler onun kahramanlarısınız. Onlarla beraber bu mücadeleyi, bu kahramanlığı birlikte yürüttünüz. Sizlerle beraber AKINCI'yı uçurduk. Temennim odur ki inşallah gökkuşağını da beraber uçururuz. Fazla zamanımız yok. Bunları da birlikte uçurmamız lazım. Çünkü şunu açık ve net söylüyorum. Afrika'da bile gittiğim her yer bizden İHA, SİHA ve AKINCI istedi. Şunu bilmeniz lazım ki dünya, hani bu güçler var ya... Bu güçler sizi takip ediyor. Çünkü siz şu anda ilk 5 demiyorum, ilk 3'ün içindesiniz. Sizlerle iftihar ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayraktar'ın ruhuna Fatiha okuyarak sözlerine son verdi.
BAYRAKTAR AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatı nedeniyle Bayraktar ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Akşam saatlerinde Vahdettin Köşkü'nden ayrılan Erdoğan, Hadımköy'deki Baykar Savunma üretim tesisine geldi. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti
OĞUZ İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Prof. Dr. Orhan Oğuz için başsağlığı mesajı yayınladı. Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Bir dönem Milli Eğitim Bakanlığı görevini üstlenen, kurucu rektörü olduğu Marmara Üniversitesi'nden hocam Prof. Dr. Orhan Oğuz Beyefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Yükseköğretim camiamıza ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum."