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Giriş Tarihi: 24.10.2021 17:58 Son Güncelleme: 24.10.2021 17:59

Hakkari'de terör operasyonu: Mühimmat ve el bombaları ele geçirildi

AA
Hakkari’de terör operasyonu: Mühimmat ve el bombaları ele geçirildi

Bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar kararlılıkla sürüyor. Hakkari'de örgüte yönelik düzenlenen operasyonda mühimmat, el bombaları ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

MÜHİMMAT VE EL BOMNALARI ELE GEÇİRİLDİ

İlçe kırsalında dün düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınakta, biksi makineli tüfeği ve bu silaha ait 901 mühimmat, 69 el bombası, 5 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 637 mühimmat ve 13 şarjör, mavzer, 170 mavzer mühimmatı, 16 el bombası fünyesi, 17 RPG-7 roketatar sevk fişeği, uzaktan kumandalı telsizli düzenek,

2 doçka namlusu, doçka silahı gövdesi, 10 işaret fişeği, 9 5,56 milimetre çapında mühimmat, tornavida, gazlı ısıtıcı, 2 tüp hortumu, küçük el çantası, 5 branda, büyük tüp, 2 küçük tüp, 2 battaniye, parka, polar, 7 mekap ayakkabı, 12 büyük boy pil, 2 hilti ucu, 5 met, 22 metre kablo, duy ve 2 kazma ucu ele geçirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

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Hakkari'de terör operasyonu: Mühimmat ve el bombaları ele geçirildi
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