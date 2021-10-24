İçişleri Bakanı Soylu, Kırgız mevkidaşı Niyazbekov’la bir araya geldi

"BİRLİKTE YAPACAĞIMIZ ÇOK İŞ VAR"

Kırgızistan İçişleri Bakanı Niyazbekov'u İstanbul'da ağırlamaktan gurur duyduğunu kaydeden Bakan Soylu, "Biz Kırgızistan'ı dünyada ilk tanıyan ülkeyiz. Tarihi ve kültürel bağlarımızın yanı sıra ilk andan itibaren karşılıklı olarak birbirimiz için ortaya koyduğumuz saygı aynı ölçüde devam etmektedir. Kırgızistan'ın ve Kırgız halkının ülkemizin ve milletimizin gönlünde müstesna bir yeri vardır. Ve inşallah bugün yapacağımız toplantıda ortaya koyacağımız adımlar, birlikte gerçekleştireceklerimizle bizim tarihsel olarak ve bütün olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Türkiye'nin özellikle göçten siber suçlarla mücadeleye kadar, uyuşturucudan terörizme kadar birçok alanda önemli girişimleri mevcuttur. İnşallah en kısa zamanda Güvenlik İşbirliği Anlaşması'nı imzalayacağız. Ufak tefek redaksiyonları kaldı. Yine çok güçlü bir yolculuğu birlikte gerçekleştireceğiz. Birlikte yapacağımız çok iş var. İstanbul sizin şehriniz" ifadelerini kullandı.