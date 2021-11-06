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Haberler Gündem Haberleri İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Fabrika' belgeseline ilişkin paylaşım
Giriş Tarihi: 6.11.2021 23:03 Son Güncelleme: 6.11.2021 23:03

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Fabrika' belgeseline ilişkin paylaşım

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan ’Fabrika’ belgeseline ilişkin paylaşım

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dünyanın en büyük çimento üreticilerinden Fransız Lafarge'ın terör örgütü DEAŞ ile ilişkisini içeren, 2 yıllık bir çalışmanın sonucu ve araştırmacı gazetecilik yapımı olan "Fabrika" adlı belgeselin, 12 Kasım'da TRT Haber'de yayımlanacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, belgeselin tanıtım videosuna yer vererek, "Terör örgütlerini finanse eden bir Fransız şirketi, milyonlarca dolar ve arkasındaki kirli ilişkiler… İnsan hayatının hiçe sayıldığı bir düzen ve hayattan koparılan binlerce masum can… Dünyayı sarsacak bir belgesel, 'The Factory' 12 Kasım'da TRT Haber'de." ifadelerini kullandı.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Fabrika' belgeseline ilişkin paylaşım
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