İYİ Parti küfürbaz vekile sahip çıktı yazıklar olsun!

GAZİLER MECLİS ÖNÜNDE HAYKIRDII

SARIKLI DİYE HOR GÖRDÜĞÜN ŞEHİT BABASININ CEVABINI İYİ OKU!

Türkkan'ın Meclis salonundaki görüntüsünün altına 'Bu sarıklı cübbeli arkadaş kimdir?' diye yazarak aşağıladığı kişi 5 yıl önce Mardin Derik Kaymakamı'yken PKK'nın şehit ettiği Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk çıkmıştı. Oğlunun mezarı başında konuşan baba Safitürk "Bize soruyor ya kim bu arkadaş diye. Biz bu memleketin insanıyız. Çok ayıp etti. Onun şehitlere ve yakınlarına alerjisi var. Biz zaten vatan için ağır bedeller ödedik. Böyle olaylar acımızı tazeliyor" dedi.Türkkan'ın küfürettiği şehit ağabeyi Tahir Gürmen, Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusunda bulundu. Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen de adliyeye gelerek, Gürmen'e destek verdi. Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) de Türkkan hakkında 1 kuruşluk maddi tazminat davası açtı. Elazığ'da da, Şehit Gazi Sen üyeleri, Türkkan hakkında suç duyurusunda bulundu.