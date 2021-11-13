Kemal Kılıçdaroğlu “Fındıklı Köyü’nün elektriği ve asfaltı yok” demişti! Yalanı ortaya çıktı! İşte Fındıklı Köyü!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında bir skandala imza atmış, Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Fındıklı ve Kuzuören köylerinde elektrik olmadığını söylemişti. AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan'da hiçbir alanda kalıcı bir elektrik veya su problemi olmadığını açıklamıştı.
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, bir vatandaşın Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Fındıklı Köyü'nden çektiği görüntüleri paylaşarak "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriği ve yolu yok dediği Tercan Fındıklı Köyü'nde asfalt yol varmış, tüm lambalarda yanıyormuş. Köyden elektrikli ve asfaltlı görüntüler" dedi.
FINDIKLI KÖYÜ'NDE ELEKTİRİK DE VAR ASFALT YOL DA!
Fındıklı Köyü'nden çekilen görüntülerde vatandaş köyü göstererek elektriğin ve asfalt yolun olduğunu belirterek, "Kılıçdaroğlu bugün grup toplantısında elektriği ve yolu olmadığını söylediği Fındıklı Köyü'ndeyiz şu anda! Gördüğünüz gibi elektriği olmayan köyü (Elektrik görünüyor). Yolu, elektriği olmayan bu köy altı köyün aynı zamanda bağlantı yolu, grup yolu yani ve asfalt bu yol. Bu köye menfez yeni yapıldı köylüler daha rahat ulaşım sağlayabilmesi için. Yolu olmadığı dediği asfalt yol, bu yol asfalt. Bu da köyün evleri hangi devirde yaşıyoruz dediği köyün evleri. Türkiye'nin en modern köylerinden biri" ifadelerini kullandı.