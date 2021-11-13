Kemal Kılıçdaroğlu “Fındıklı Köyü’nün elektriği ve asfaltı yok” demişti! Yalanı ortaya çıktı! İşte Fındıklı Köyü!

FINDIKLI KÖYÜ'NDE ELEKTİRİK DE VAR ASFALT YOL DA!

Fındıklı Köyü'nden çekilen görüntülerde vatandaş köyü göstererek elektriğin ve asfalt yolun olduğunu belirterek, "Kılıçdaroğlu bugün grup toplantısında elektriği ve yolu olmadığını söylediği Fındıklı Köyü'ndeyiz şu anda! Gördüğünüz gibi elektriği olmayan köyü (Elektrik görünüyor). Yolu, elektriği olmayan bu köy altı köyün aynı zamanda bağlantı yolu, grup yolu yani ve asfalt bu yol. Bu köye menfez yeni yapıldı köylüler daha rahat ulaşım sağlayabilmesi için. Yolu olmadığı dediği asfalt yol, bu yol asfalt. Bu da köyün evleri hangi devirde yaşıyoruz dediği köyün evleri. Türkiye'nin en modern köylerinden biri" ifadelerini kullandı.