Diyarbakır annelerinden, Bakan Soylu’ya sürpriz doğum günü kutlaması

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarını kurtarmak amacıyla HDP önünde oturma eylemi başlatan 245 annenin evlat nöbeti 810 gündür devam ediyor. Anneler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya doğum günü sürprizi yaptı.
HDP önünde ellerinde "Bin soysuza, bire Soylu yeter", "PKK bine bölünecek" pankartları ile Soylu'nun doğum günü kutlayan annelerden Ayşegül Biçer, "Eylem başladığından bu yana desteğini sürekli yanımızda gördüğümüz sayın Bakanımız Süleyman Soylu'ya hayırlı ve başarılı geçen bir ömür diliyorum. Böyle bir evlat dünyaya getirdiği için rahmetle yad ettiğimiz annesine de minnettarız" dedi. Oğlu Özkan için eylemini sürdüren Süleyman Aydın da, bakan Soylu ile aynı ismi taşıdığı için onurlu olduğunu belirterek, "Biz burada aylardır evlatlarımız için mücadele ediyoruz. Bu mücadelede sayın bakanımız bizi hiç yalnız bırakmadı. Nice yıllar sayın bakanım. Terörle mücadelede ortaya koyduğu çalışmaları ile Kandil'e ve yandaşlarına kök söktüren sayın bakanımız Süleyman Soylu'nun 52'inci yaş gününü kutlarken, Allah o'nu milletimizin başından eksik etmesin. Ailesi ile birlikte sağlıklı bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı.
AİLELER, BAKANLA GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞTÜ
Aileler daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüntülü telefonla görüşme yaparak, doğum günü kutladı. Basına kapalı yapılan görüşme sırasında Bakan Soylu, aileleri kararlı duruşları için kutlarken, yapılan sürpriz doğum günü nedeniyle duygulandığını ve mutlu olduğunu söyledi. Görüşme sırasında Bakan Soylu, bu eylemde devletin her daim annelerin yanında olduğunu da belirterek, hep birlikte çocukları terör örgütü PKK'nın elinden kurtaracaklarını sözlerine ekledi.
AİLELERE DESTEK ZİYARETİ SÜRÜYOR
Öte yandan, evlat mücadelesi veren Diyarbakır annelerine Türkiye'nin dört bir yanından destek ziyaretleri de devam ediyor. Diyarbakır'a gezi amaçlı Sakarya'dan gelen kalabalık grup, anneleri eylemin yapıldığı HDP önünde ziyaret etti.