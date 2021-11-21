Diyarbakır annelerinden, Bakan Soylu’ya sürpriz doğum günü kutlaması

HDP önünde ellerinde "Bin soysuza, bire Soylu yeter", "PKK bine bölünecek" pankartları ile Soylu'nun doğum günü kutlayan annelerden Ayşegül Biçer, "Eylem başladığından bu yana desteğini sürekli yanımızda gördüğümüz sayın Bakanımız Süleyman Soylu'ya hayırlı ve başarılı geçen bir ömür diliyorum. Böyle bir evlat dünyaya getirdiği için rahmetle yad ettiğimiz annesine de minnettarız" dedi. Oğlu Özkan için eylemini sürdüren Süleyman Aydın da, bakan Soylu ile aynı ismi taşıdığı için onurlu olduğunu belirterek, "Biz burada aylardır evlatlarımız için mücadele ediyoruz. Bu mücadelede sayın bakanımız bizi hiç yalnız bırakmadı. Nice yıllar sayın bakanım. Terörle mücadelede ortaya koyduğu çalışmaları ile Kandil'e ve yandaşlarına kök söktüren sayın bakanımız Süleyman Soylu'nun 52'inci yaş gününü kutlarken, Allah o'nu milletimizin başından eksik etmesin. Ailesi ile birlikte sağlıklı bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı.