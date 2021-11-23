Son dakika: 21 ilde 112 kritik isim hakkında gözaltı kararı!

FETÖ'ye yönelik başarılı operasyonlara imza atan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gece saatlerine FETÖ üyesi 112 şüphelinin yakalanması için İzmir merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece 01.00 sıralarında haklarında gözaltı kararı verilen 15'i muvazzaf 47 asker ile 65'i 15 Temmuz Darbe girişimi sonrasında kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 112 şüphelinin yakalanması için harekete geçti.

7 ALBAY 12 ÜSTEĞMEN 25 ASTSUBAY

Hakkında İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında 7'si Albay, 1'i Binbaşı, 12'si Üsteğmen, 2'si Teğmen, 25'i Astsubay rütbesinde, 4'ü Deniz Kuvvetleri, 5'i Kara Kuvvetleri, 37'si Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına, 1'i Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 15'i muvazzaf 47 asker şahıs olduğu belirtildi. Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.

22 OPERASYONDA 3 BİN 338 GÖZALTI KARARI

İzmir'de FETÖ'ye yönelik önemli operasyonlar yapan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı,19 Kasım 2019 tarihinden bugüne kadar, 22 ayrı operasyona imza attı. Aralarında 2 bin 206'sının muvazzaf, 618'inin muvazzaf olmayan asker şahıs ile 544'ünün darbe girişimi sonrasında kapatılan askeri okul öğrencisi olan toplam 3 bin 338 asker şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararının verildiği operasyonlarda şüphelilerden bin 481'i tutuklandı. 474 şüphelinin ise faydalı itirafçı olduğu değerlendirildiğinden kolluk biriminden serbest bırakıldığı belirtildi.