Bolu’nun ismini kirletme

AK Parti
Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak
ve Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur Akbay, Bolu
Belediye Meclisinin, bazı belediye hizmetlerinde yabancılardan farklı ücret uygulamasına yönelik aldığı kararlara tepki gösterdi. Bolu'da önceki gün gerçekleşen Kasım ayı
Belediye Meclis toplantısı ikinci oturumunda Türk vatandaşlarının metreküp fiyatı 2,5 liradan aldıkları su ücretlerinin yabancılara dolar kuru üzerinden uygulanması ve yabancıların birbirleriyle evlenme ücretlerinin 100 bin lira olması oy çokluğuyla kabul edilmişti. AK Parti Merkez binasında düzenlenen toplantıda açıklama yapan Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak, "Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan
, göreve geldiği Mart 2019 tarihinden bu yana Bolu Belediye Meclisi
'ni kişisel şovlarına, gündeme gelme çabalarına ve faşist uygulamalarına alet ediyor. Bolumuz gün geçmiyor ki insanlık dışı, ırkçı ve hukuk dışı uygulamaların yaşandığı bir kent olarak ülke gündemine gelmesin. Bunun son örneğini de Bolu Belediye Meclis Toplantısı
'nda şahit olduk. Tanju Özcan, yine Bolu'muzun ve halkımızın yüzünü kızarttı" dedi. Konak, "Bolu halkı sizden hizmet beklemektedir. Bolu'nun 5 yılını heba ediyorsunuz. Bolu'nun onca sorunu varken gereksiz konularla gündemi meşgul etmeyin. Tanju Özcan'ı, Bolu'nun problemlerine yoğunlaşmaya, ciddiyete, insanlığa ve makamın ağırlığını korumaya davet ediyorum" dedi. AK Parti Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Uğur Akbay da yaptığı açıklamada, "Şov ve şımarıklıkta sınır tanımayan Belediye Başkanı bilmelidir ki gittiği yol, yol değildir. İcraat makamının imkanları ile kendini kaybettiği kesin olan bu şahsın, insanlığını da kaybettiği ortadadır" dedi.