İBB Meclisinde Osmanlı Arşivleri tartışması! İBB kamu kurumunu işgalci gösterdi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi 6'ncı oturumu Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında toplandı. Meclis, İBB 2022 Yılı Performans Programı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Yatırım ve Hizmet Programı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2022 Mali Yılı Bütçesi ve 2023-2024 Yılları Gelir-Gider Tahminleri gündemiyle toplandı.



Meclisin ilk gündem maddesi olan Kağıthane Talatpaşa Mahallesinde bulunan Osmanlı Arşiv Külliyesi Hizmet Binasının bir kısmının olan 4520 ada 10-15 ve 19 nolu parsellerin Devlet Arşivleri Başkanlığı'na tahsis edilmesi konusu ele alındı.



OSMANLI ARŞİVLERİ'NE 16 MİLYON TL ECRİMİSİL İHBARNAMESİ YAZILDI



Israr karar olarak meclise gelen talebe ilişkin söz alan CHP Hukuk Komisyonu Üyesi Filiz Öztürk Çelik, "Bu alanın mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Burası zamanında Devlet Arşivleri Başkanlığı'na tahsis edilmiş. Söz konusu tahsisin süresi 17 Aralık 2019 dolmakta. Bu süre dolamadan önce Ekim ayında bir önergeyle tekrar tahsis süresinin uzatılması talep ediliyor. Bu konuda tahsis süresi dolmadığı halde yeniden tahsisi hakkında rapor hazırlandı. Burada yaklaşık 2 yıl gibi bir sürede haksız işgal söz konusuydu süresi dolduğu için. 16 milyon TL civarında bir ecrimisil tahakkuk ettirildi. Bu ecrimisilden sonra İBB buranın devrini hazineye olan borçlarına karşılık devri için yazışmalar yaptı. İBB Meclisinin Ekim 2021 tarihli aldığı karar uygulanırsa 573 milyon devir bedeli ve 16 milyon TL ecrimesil tazminatı olmak üzere toplam 590 milyon civarı bir kamu zararına sebebiyet vereceğiz. Dolayısıyla bu konuda ısrarcı olunmamasını talep ediyoruz" dedi.



OSMANLI YADİGARI BELGELERİN KORUNDUĞU KAMU KURUMU İŞGALCİ GÖSTERİLMEK İSTENİYOR



Çelik'in sözlerine karşılık söz alan AK Partili meclis üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, "Kararda buranın süresinin dolmasına az bir zaman kala yani 14 Kasım 2019 tarihinde yeniden 25 yıl süreyle tahsis edilmesi için Osmanlı Arşivleri tarafından belediyeden talepte bulunmuş ve tahsis süresi de 17 Aralık'ta doluyor. Yani 17 Aralık'tan 2 ay önce Osmanlı Arşivleri büyükşehir belediyesine müracaat etmiş. Büyükşehir belediyesi ise 2 yıl bekledikten sonra buraya ecrimisil yazmış. Bu durum büyükşehir belediyemize yapılmış en büyük kötülüktür. Büyükşehir belediyesi Osmanlı Arşivleri'ne işgalci muamelesi yaparak ecrimisil ihbarnamesi düzenlemiş. Bize Osmanlı yadigarı olan arşivleri, Osmanlı yadigarı olan bütün belgelerin muhafaza edildiği Osmanlı Arşiv müdürlüğü bu şekilde rencide edilmiştir, işgalci pozisyonuna konulmuştur. Ecdadımızın bize emanet ettiği bu şehirdeki bir mekan Osmanlı Arşivleri tarafından işgalci gösterilmiştir. Bu kesinlikle yasal olarak yazılamaz bir şey. Bir kamu kurumu başka bir kamu kurumuna ecrimisil yazamaz Danıştay'ın onlarca kararı var. Bunu öğrensinler lütfen. Büyükşehirdeki hukukçular da emlak müdürlüğünde bu işlerle uğraşanlar da bunu bilir.



OSMANLI MEZARLARI AÇILSIN TEKLİFİ HATIRLATILDI



Daha önce CHP yönetiminin Osmanlı mezarlarının açılarak kemiklerin çuvallarla başka yerlere dökülmesini önerdiğini, CHP'lilerin Osmanlı ile sorunun olduğunu ancak bir kamu kurumu olan İBB'nin başka bir kamu kurumuna hamaset duyduğunu belirterek, "Ama hiç kimse Osmanlı Arşivlerine bu memlekette, bu topraklarda işgalci muamelesi yapamaz. Burası üstelik bugün yapılmış bir yer değil. 6-7 yıl önce yapılmış ve hizmete alınmış bir yer ve üstelik bu bahsi geçen yer arşivlerin bulunduğu binanın olduğu yer de değil. Arşivlerin güvenliğinin sağlanması amacıyla arka taraftaki bayır arazi var ve güvenlik amacıyla bu arazinin çevrelenmesi ile oluşturulmuş bir ecrimisil ihbarnemesidir. Bu bir utanç tablosudur. Bu utanç tablosunu burada zikretmeden geçirseydiler kendileri için daha iyi olacaktı. Ecdadımızla arkadaşların bir problemi var. Ama bir kamu kurumunun probleminin olması burada söz konusu. Asıl problem olan bu. CHP'lilerin zamanında Osmanlı mezarlarını açıp kemiklerini çuvallara doldurup başka yerlere götürülmesi, dökülmesi teklifi yaptığını biz biliyoruz. Bunu yapmış olan insanlardan başka bir şey beklenmez ama bir kamu kurumu bunu nasıl yapabilir? Bu vicdansızlığı nasıl yapabilir?" diye konuştu.



'İBB BAŞKANIN İŞGAL ETTİĞİ KAMU ARAZİSİNE ECRİMİSİL YAZILSIN'



İBB'nin 2 yıldır Osmanlı Arşivleri'nin yazılarına cevap verilmediğini ve 2 yıl sonra ecrimisil yazıldığını vurgulayan Kaynar, sözlerini şu şekilde tamamladı: "2 yıldır Osmanlı Arşivleri'nin tahsis talebine İBB cevap vermemiş. Defalarca yazışmışlar ve meclis gündemine de getirilmemiş. Meclisin gündemine getirilmediği için defalarca yazışmalar yapıldığı için doğal olarak kurumun yetkilileri bize müracaat ettiler. Yani yaptığınız müsrifliği, şov yapmak için yaptığınız harcamaları, israfı Osmanlı Arşivleri'ne 16 milyon 312 bin TL ecrimisil yazarak mı finanse etmeye çalışacaksınız? Kamu kurumu kamu kurumuna işgalci muamelesi yapamaz, ecrimisil yazamaz. Bunu başka kurumlara da yaptılar.



Eğer bir ecrimisil yazacak yer aranıyorsa, Beylikdüzü'nde bir site var ve kamu arazisini işgal etmiş durumda. İBB Başkanının da ortağı olduğu şirketin işgal ettiği bir arazi gitsin büyükşehir belediyesi oraya ecrimisil yazsın. Eğer İBB gerçekten kamunun hakkını korumak istiyorsa İBB Başkanının şirketinin işgal ettiği araziye gitsin ecrimisil yazsın."

CHP'li Meclis Üyesi Ülkü Sakalar ise teklife hayır oyu vereceklerini belirtti.



İMAMOĞLU'NDAN AK PARTİ GRUBUNA 'GEREKSİZ' ÇIKIŞI



Sakalar'ın konuşmasının ardından Kaynar yeniden söz talep ederken İBB Başkanı İmamoğlu, "Siz söylediniz söyleyeceğinizi. Yerine otur. Söz vereceğim sana. Sakin ol, derin nefes al." dedi. Kaynar, "Yılda bir defa buraya gelip burada şov yapmaya çalışmayın Başkanım." ifadelerini kullanınca İmamoğlu, "Kapatın mikrofonunu." diyerek görevlilerden mikrofonu kapatmasını istedi.



AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da İmamoğlu'nun AK Parti'li üyelere karşı "gereksiz" ifadesini kullandığını ifade ederek tepki gösterdi. İmamoğlu ise AK Parti'lilere karşı böyle bir ifadesinin bulunmadığını söyledi. MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz, İmamoğlu'nun AK Parti'li Muhammet Kaynar'ın mikrofonunu kapatmasını kınadı. İmamoğlu'nun AK Parti Grup Başkanvekili Göksu'ya dahi söz vermeye imtina ettiğini ifade eden Yılmaz, "Bu Meclis'teki en büyük grup olan AK Parti'nin Grup Başkanvekili'ne, mikrofonu verip vermeme konusunda imtina edildi. Ekrem Bey, İstanbul'da ve yurdumuzun çeşitli illerinde yapmış olduğu gezilerde çok seslilikten, demokratlıktan yana ama İBB Meclisi'nde ilk dakikadan itibaren yapmış olduğu tavrı burada MHP grubu adına kınadığımı ifade etmek istiyorum." diye konuştu. Konuşmaların ardından arazinin 25 yıllığına Osmanlı Arşiv Külliyesi'ne tahsisi oy çokluğu ile yeniden Meclis'ten geçti.