Gerçekleştirme oranı en yüksek şûra

Yedi
yıl aradan sonra ilk kez toplanan Milli Eğitim
Şûrası dün tamamlandı. 3 gün süren Şûra'da "Eğitimde fırsat eşitliği"ni sağlamak için 3 ayrı konuda özel ihtisas komisyonlarında yüzlerce madde tartışıldı. Toplam 128 madde oylamayla kabul edildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
, "Büyük ihtimalle gerçekleştirme oranı en yüksek olan şûra olabilir" dedi.
Gazetelerin eğitim editörleriyle özel bir toplantı yapan Özer, "600'ün üzerinde geniş bir katılım oldu. Yaklaşık 33 bin farklı görüş bize ulaştırıldı. Eğitimle ilgili temas eden kim varsa, eğitimde sözü olacak kim varsa hepsi sürece katıldı. Hepsini dinlemek istedik. Bütün gelen görüşler tek tek incelendi. Bizim burada istediğimiz demokratik katılım. Divan üyelerine de söyledim, hiçbir müdahale olmasın herkes fikrini söylesin" diye konuştu. Özer Şura'da alınan kararların nasıl uygulanacağına dair şu bilgileri verdi:
BAKANLIK TAKİP EDECEK:
Kararlar bundan sonraki aşamada birim amirleri toplantısında masaya yatırılacak. Ardından şûranın izleme değerlendirme raporlarını 3 ayda bir yayımlayacağız. Oy birliği ve çokluğuyla alınan kararlarda hangi mesafenin alındığı şûra üyeleri ve kamuoyuyla paylaşılacak.
İKİ ÖNEMLİ FARK:
Bu şûra çok şeffaf ilerleyecek. Bu şûrayı diğer şûralardan ayıran iki tane önemli özelliği var: Eğitime dair her şeyi konuşmuyoruz belirlediğimiz 3 konuya (Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği, Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi ve Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi) odaklanıyoruz.