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Giriş Tarihi: 11.12.2021 22:26

Ankara'dan, ABD'deki hortum ve fırtınada ölenler için taziye mesajı

ANKARA
Ankara’dan, ABD’deki hortum ve fırtınada ölenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, ABD'de meydana gelen hortum ve şiddetli fırtınada ölenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin başta Kentucky olmak üzere çeşitli eyaletlerinde etkili olan hortum ve şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "ABD halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

ABD'nin Kentucky eyaleti Valisi Andy Beshear, dün gece etkili olmaya başlayan hortum nedeniyle eyalette en az 70 kişinin yaşamını yitirdiğini ve ölü sayısının 100'ü geçebileceğinden endişe duyduklarını kaydetmişti.

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Ankara'dan, ABD'deki hortum ve fırtınada ölenler için taziye mesajı
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