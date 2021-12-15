Meclis’i panayıra çevirdiler

TBMM Genel Kurulu
'ndaki bütçe görüşmeleri sırasında, meyve, çocuk bezi, yumurta gibi ürünler ile kürsüye çıkan CHP
'li milletvekilleri, ürünlerin fiyatları ile ilgili yaptıkları konuşmayı şova çevirdi. Et, yağ, yumurta, süt ve ekmekten oluşan gıda ürünlerini fileye doldurarak kürsüye çıkan CHP Tekirdağ
Milletvekili İlhami Özcan Aygün, elindeki mangoyu göstererek "Millet mango yiyemiyor" derken, CHP Muğla
Milletvekili Burak Erbay
da yanında taşıdığı bir kasa portakalı konuşmasının sonunda kürsüden döktü. Erbay, etrafa saçılan portakalları diğer milletvekilleri ile birlikte toplayıp tekrar kasaya doldurdu.