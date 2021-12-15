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Giriş Tarihi: 15.12.2021

Meclis’i panayıra çevirdiler

ANKARA
Meclis’i panayıra çevirdiler
TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri sırasında, meyve, çocuk bezi, yumurta gibi ürünler ile kürsüye çıkan CHP'li milletvekilleri, ürünlerin fiyatları ile ilgili yaptıkları konuşmayı şova çevirdi. Et, yağ, yumurta, süt ve ekmekten oluşan gıda ürünlerini fileye doldurarak kürsüye çıkan CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, elindeki mangoyu göstererek "Millet mango yiyemiyor" derken, CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay da yanında taşıdığı bir kasa portakalı konuşmasının sonunda kürsüden döktü. Erbay, etrafa saçılan portakalları diğer milletvekilleri ile birlikte toplayıp tekrar kasaya doldurdu.
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Meclis’i panayıra çevirdiler
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