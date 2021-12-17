Temizlenmezse yeniden filizlenir

17-25
Aralık yargı darbesinde 41 işadamına operasyon çekmek isteyen FETÖ
'yü engelleyen dönemin İstanbul Cumhuriyet
Başsavcısı Turan Çolakkadı
, 26 Aralık'ta kameraların karsına geçip, operasyonların başsavcı olarak kendisinin bilgisi dışında ve hukuksuzca yapıldığını açıkladı. FETÖ'cü oldukları ortaya çıkan savcıları soruşturmadan alıp yerine yeni savcılar görevlendirdi. Yakın tarihin en kritik dönemlerinde en kritik görevleri üstlenen Çolakkadı, 2016'dan bu yana emeklilik günlerini geçiriyor.
TAMAMEN TEMİZLENMELİ
8'inci yıldönümünde FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişimlerini ve gelinen noktayı SABAH
'a değerlendiren Çolakkadı, "Bu kadarını asla tahmin edemezdik. Bu geçen 8 yılda her sene, her ay bunun tahminimizden daha büyük bir örgüt olduğunu anladık. Bu örgüt o günlerde tahmin ettiğimizin çok fazlası, daha büyüğüymüş. Mutlaka dış güçlerden destek almıştır. Tek başına değildir. Öyleyse devlete, millete karşı cephe almış bir örgüte acınmaz. İyi tartmalı ama tamamen temizlemeli. Yoksa hiç belli olmaz yeniden filizlenir" dedi.