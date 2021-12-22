804 belediye başkanıyla Kızılcahamam buluşması

2023'ün yol haritasının değerlendirileceği, şehirlerdeki projelerin ele alınacağı kampta, Başkan Erdoğan, il ve ilçe belediye başkanları ile de buluşacak.
VATANDAŞLA İÇ İÇE OLUN:
804 belediye başkanının katılacağı toplantıda, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından AK Partili belediyelerin çalışmaları ve belediyecilik vizyonu değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanları ile görüşecek, taleplerini dinleyecek. Yerel seçimlerden bugüne kadar hangi projelerin hayata geçirildiğinin ele alınacağı kampta, Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanlarına, "Vatandaşla iç içe olun, kapılarınızı açık tutun" mesajı verecek.
BAŞKANLAR PROJELER KONUSUNDA BİLGİ VERECEK:
AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım
ve Numan Kurtulmuş
da belediye başkanlarıyla bir araya gelecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
ile Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu
kamp süresince belediye başkanlarına yönelik sunumlar gerçekleştirecek. Kamp programı kapsamında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
moderatörlüğünde genel başkan yardımcıları Erkan Kandemir
ve Hamza Dağ
'ın katılımıyla panel düzenlenecek.