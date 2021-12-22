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Giriş Tarihi: 22.12.2021

804 belediye başkanıyla Kızılcahamam buluşması

ERDEM ANILAN ERDEM ANILAN
804 belediye başkanıyla Kızılcahamam buluşması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 22-23-24 Aralık'ta Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenecek 'AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak

2023'ün yol haritasının değerlendirileceği, şehirlerdeki projelerin ele alınacağı kampta, Başkan Erdoğan, il ve ilçe belediye başkanları ile de buluşacak.
VATANDAŞLA İÇ İÇE OLUN: 804 belediye başkanının katılacağı toplantıda, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından AK Partili belediyelerin çalışmaları ve belediyecilik vizyonu değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanları ile görüşecek, taleplerini dinleyecek. Yerel seçimlerden bugüne kadar hangi projelerin hayata geçirildiğinin ele alınacağı kampta, Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanlarına, "Vatandaşla iç içe olun, kapılarınızı açık tutun" mesajı verecek.



BAŞKANLAR PROJELER KONUSUNDA BİLGİ VERECEK: AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş da belediye başkanlarıyla bir araya gelecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu kamp süresince belediye başkanlarına yönelik sunumlar gerçekleştirecek. Kamp programı kapsamında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik moderatörlüğünde genel başkan yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ'ın katılımıyla panel düzenlenecek.

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804 belediye başkanıyla Kızılcahamam buluşması
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