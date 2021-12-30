Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele toplantısı yapıldı

Bolu Valiliği Abant Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Cumhuriyet Savcısı Selahattin Halefoğlu, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Haluk Saygılı ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Haluk Saygılı, Bolu İl Gümrük Müdürü Mahmut Berkli, Zonguldak Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü Gümrük Muhafaza Bölge Amir Vekili İdris Dere ve ilgili kurum temsilcileri, Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadelede sorumluluk alanlarında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aktardılar.

Kaçakçılığın her türlüsünde olduğu gibi Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarında da ilimiz genelinde ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde gerekli tedbirlerin alındığını belirten Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Akaryakıt Kaçakçılığıyla mücadele kapsamında sahadaki denetimlerin daha da etkin yapılması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Yüksek Makamınca Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı oluşturuldu. 2021 yılında, İlimizde denetimleri gerçekleştirilen 112 adet akaryakıt istasyonunun 22'si hakkında işlem yapıldı. Akaryakıt Kaçakçılığıyla mücadele noktasında kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğini daha da artırarak denetimlerimize etkin bir şekilde devam edeceğiz. Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele eden tüm kurumlarımıza, vatandaşlarımızın bu konuda bilinçlenmesi için yürütülen faaliyetlerde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, görevli personelimize çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum" dedi.

Toplantı, İlimiz genelinde akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede alınacak tedbirler ve denetim faaliyetlerine yönelik görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.