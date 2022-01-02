"HİKAYE BURADAN BAŞLIYOR"

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu katıldığı bir programda konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Göksu, "100 kişi alıyorsak 35 CHP, 15 İYİ Parti, 15 diğerleri 20-25'de İBB kariyer üzerinden gidiyor, süreç böyle işliyor." ifadelerini kullanan CHP'li yöneticinin videosunu izleterek "Hikaye buradan başlıyor" dedi. 18 Ekim 2020 yılında CHP'nin yaptığı 'değerlendirme toplantısının' tüm olayı özetlediğini ifade eden Göksu, sunucu ve konuklara, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı'nın CHP grubuyla yaptığı 'personel alım koşulları' konuşmasını izletti.

Tevfik Göksu'dan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na zor soru: İBB CHP'nin aynası değil mi nerede liyakat? | Video

"İBB CHP'NİN AYNASI DEĞİL Mİ, NEREDE LİYAKAT?"

Göksu, videonun devamında CHP'lilerin 'iyi kadrolaşamadıkları için' itiraz ettiğini vurguladı ve "CHP'li yönetici bir konuşma yapıyor. 'Biz İBB'ye personel alırken böyle yapıyoruz' diyor. 'Yüzde 35 CHP'den alıyoruz, yüzde 15 İYİ Parti'den alıyoruz, yüzde 15 de diğer adını söyleyemediklerimizden alıyoruz' diyor. Bütün şey 'diğer' kısmında başlıyor. Adını söylemekten çekindikleri, imtina ettikleri. Ekrem İmamoğlu, her fırsatta 'liyakat geldi, mülakat geldi İstanbul'a' diyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MEB'in kapısına giderek liyakat arıyor dedi değil mi? İBB CHP'nin aynası değil mi? Nerede liyakat" ifadelerini kullandı.

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