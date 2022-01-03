Tevfik Göksu'dan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na zor soru: İBB CHP'nin aynası değil mi nerede liyakat? | Video

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu katıldığı bir canlı yayında gündem yaratan açıklamalarda bulundu. Son günlerin en çok konuşulan konularından biri olan CHP yönetimindeki İBB'nin görev verdiği terör iltisaklı personellerle de ilgili değerlendirmelerde bulunan Göksu, CHP'li yöneticilerin katıldığı 'Personel alım' toplantısından video izletti. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na 'liyakat' göndermesi de yapan Göksu, "İBB, CHP'nin aynası değil mi? Nerede liyakat" diye sordu.