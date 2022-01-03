Tevfik Göksu'dan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na zor soru: İBB CHP'nin aynası değil mi nerede liyakat? | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:43
03:33
02:06
01:00
01:19
00:31
01:46
Hollanda’da polisten protestoculara “köpekli” müdahale | Video 02.01.2022 | 19:14
01:27
Başkan Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle görüşecek | Video 02.01.2022 | 19:12
01:14
02:43
00:47
Son dakika: Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var | Video 01.01.2022 | 23:22
00:43
04:15
01:11
Tanju Özcan'ın ırkçı tarifesine mahkemeden durdurma kararı! | Video 01.01.2022 | 20:34
02:09
Pendik’te virajı alamayan hafif ticari araç refüje çıkıp takla attı | Video 01.01.2022 | 20:20
00:31
00:46
Başkan Erdoğan kıraathanede vatandaşlarla sohbet edip çay içti | Video 01.01.2022 | 19:08
05:38
İletişim Başkanı Altun'dan "Hizmetle geçen bir yıl 2021" paylaşımı! | Video 01.01.2022 | 18:51
01:55
Rehine kurtarma tatbikatı nefes kesti | Video 01.01.2022 | 18:29
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu katıldığı bir canlı yayında gündem yaratan açıklamalarda bulundu. Son günlerin en çok konuşulan konularından biri olan CHP yönetimindeki İBB'nin görev verdiği terör iltisaklı personellerle de ilgili değerlendirmelerde bulunan Göksu, CHP'li yöneticilerin katıldığı 'Personel alım' toplantısından video izletti. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na 'liyakat' göndermesi de yapan Göksu, "İBB, CHP'nin aynası değil mi? Nerede liyakat" diye sordu.