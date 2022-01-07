Giriş Tarihi: 7.1.2022

Löw para değil proje istiyor VOLKAN DEMİR

Başkan Ali Koç, 5 milyon Euro’luk önerisini 1 milyon Euro arttırdı. Ancak Löw için öncelik para değil. Tecrübeli hoca futbol şubesinin tamamen kendisine bağlanmasını istiyor