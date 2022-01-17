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Giriş Tarihi: 17.1.2022

Aykut Edibali, son yolculuğuna uğurlandı

Aykut Edibali, son yolculuğuna uğurlandı
MİLLET Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali (80), dün düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Ankara'da 2 gün önce yaşamını yitiren Edibali'nin cenazesi Üsküdar'daki Marmara İlahiyat Camii'ne götürüldü. Cenazeye TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Millet Partisi Genel Başkan yardımcısı Ramazan Özen ve Aykut Edibali'nin eşi Filiz Edibali, çocukları Mehmet, Ahmet, Rabia, Zehra Edibali ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından Aykut Edibali'nin cenazesi tekbirler eşliğinde taşınarak Nakkaştepe Mezarlığı'na defnedildi.
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Aykut Edibali, son yolculuğuna uğurlandı
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