Aykut Edibali, son yolculuğuna uğurlandı

MİLLET Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali
(80), dün düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Ankara
'da 2 gün önce yaşamını yitiren Edibali'nin cenazesi Üsküdar
'daki Marmara İlahiyat Camii
'ne götürüldü. Cenazeye TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım
, Millet Partisi Genel Başkan yardımcısı Ramazan Özen
ve Aykut Edibali'nin eşi Filiz Edibali
, çocukları Mehmet, Ahmet, Rabia, Zehra Edibali ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından Aykut Edibali'nin cenazesi tekbirler eşliğinde taşınarak Nakkaştepe Mezarlığı'na defnedildi.